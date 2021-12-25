Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia: Doktor raporu okumadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
81 ilde sıkı denetim Etiket indirmeyeni şikayet edin81 ilde sıkı denetim! 'Etiket indirmeyeni şikayet edin'#Mehmet Muş
G.Saraydan Avrupayı sarsacak takas Vedat Muriqi...G.Saray'dan Avrupa'yı sarsacak takas! Vedat Muriqi...#Galatasaray
Vadeye ve büyüklüğe göre faizVadeye ve büyüklüğe göre faiz#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
Sosyal medya fenomenine şok Müstehcenlikten 5 ay hapisSosyal medya fenomenine şok! 'Müstehcenlik'ten 5 ay hapis#Merve Taşkın
Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yediSağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi#Sağlık Çalışanlarına Şiddet
Sakın yüzüne dokunmayınSakın yüzüne dokunmayın!#Fulya Zenginer
Dünyanın umudu aşının kitabı çıktı Onlara kimse inanmamışDünyanın umudu 'aşı'nın kitabı çıktı! Onlara kimse inanmamış#Aşı
HABERLERGündem Haberleri

Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia: Doktor raporu okumadı

#Faruk Tınaz#KANSER#Doktor
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia: Doktor raporu okumadı

Önceki gün yaşamını yitiren sanatçı Faruk Tınaz (65) ile ilgili, ‘ölümünde doktor ihmali olduğu’ iddiası ile yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Savcılık dilekçesinde, Tınaz’ın pankreas kanseri olduğunu ortaya koyan raporun, Doktor A.A. tarafından okunmadığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Kanser tedavisi gören Faruk Tınaz’ın durumunun kötüleşmesi ile birlikte geçen 3 Haziran’da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçesi verildi. Tınaz adına yapılan başvuruda, şüpheli konumda ise doktoru A.A.’nın ismi yer aldı. Dilekçeye göre Tınaz ilk olarak, göğsünde yaşadığı ağrı şikâyeti ile Ocak 2017’de İstanbul Acıbadem’deki özel bir hastaneye gitti. Çekilen filmde, Tınaz’ın kalbi ile ilgili bir sorunun olmadığı belirlendi. Evine dönen Tınaz’ın şikâyetleri ise sürdü.

Tınaz bu kez, uzun süredir tanıdığı Dr. A.A.’nın Bodrum’da görev yaptığı özel hastaneye gitti. Dr. A.A.’nın talebi ile Tınaz, kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi. Alınan tahlil sonuçları ve çekilen filmlerden bir sorun görünmedi. Dr. A.A.’nın talebi ile hazırlanan radyoloji raporu ise 17 Ocak günü çıktı. Anılan raporda, Tınaz’ın pankreas kanseri olduğu bilgisi yer aldı. Ancak, iddiaya göre Dr. A.A. sözkonusu raporu okumadığı için Tınaz’a herhangi bir sorunu olmadığını söyledi.

EŞİNE KÖTÜ HABER VERİLDİ

Haberin Devamı

Tınaz, doktorunun verdiği bilgi üzerine normal yaşamına döndü. Ancak Ağustos 2019’da Tınaz’ın ağrıları şiddetlendi. Bu kez İstanbul’daki başka bir özel hastaneye giden Tınaz’ın çekilen filmleri sonrası durum ortaya çıktı. Doktorlar, Canan Tınaz’a, eşinin pankreas kanseri olduğunu ve tedavide ise çok geç kalındığını söyledi. Tümörün ilerlemesi nedeni ile ameliyat edilemeyen Tınaz’a kemoterapi tedavisi uygulandı. Ancak Tınaz günden güne kötüleşti. Suç duyurusu dilekçesinde de, Dr. A.A.’nın ihmali nedeni ile erken teşhis ve tedavi imkânının ortadan kalktığı öne sürüldü. Dilekçede, “Tıp biliminin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeyen doktor, böylece, şikâyetçinin, tedavisi mümkün olan hastalığının tedavisinin imkânsız hale gelmesine sebep oldu” denildi. Dilekçede ayrıca, Dr. A.A.’nın, Tınaz’ın yakınlarına “Raporu okumayı atlamış olabilirim” dediği öne sürüldü.

Gözden Kaçmasın

‘Müstehcenlik’ten 5 ay hapis‘Müstehcenlik’ten 5 ay hapisHaberi Görüntüle

'SUÇLAMA' DA DEĞİŞTİ

Soruşturma kapmasında ifadesi alınan Dr. A.A.’nın ise suçlamaları kabul etmediği, hatanın görev yaptığı hastanede olduğunu söylediği kaydedildi. Öte yandan, Tınaz’ın ölümü ile birlikte, ‘kasten yaralama’ iddiası ile yürütülen soruşturma ise, ölüm olayı ile birlikte, ‘Taksirle adam öldürme’ suçu kapsamında yürütülecek.

EN ÇOK SEVDİĞİ YERDEN UĞURLANDI

Haberin Devamı

Önceki gün İstanbul’da hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz için dün Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi. 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybeden sanatçı, hem at sahibi hem de Türkiye Jokey Kulübü asli üyesiydi. Törende konuşan Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, yanlış teşhis konulduğunu belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Evet burada çok hüzün var ama bence Faruk çok mutlu. En çok olmak istediği yerlerden bir tanesi. Hastalığı dolayısıyla 9 aydan beri gelemediği bir yerde olduğu için bence bu hüznü dağıtmıştır burada ve gülümsüyordur. Çok mutlu olduğuna inanıyorum burada olmasından dolayı. Doktorun raporu okumasıyla ilgili bir ihmal bu. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. İhmal etmek değil. Doktorun raporu okumamasıyla alakalı bir ihmal, teşhisi atlaması daha doğrusu. Şu acı içinde bunlara bu şekilde cevap verirken sekebilir kelimelerim. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum.”

Gözden Kaçmasın

Dünyanın umudu Aşının kitabı çıktı... Onlara kimse inanmamışDünyanın umudu 'Aşı'nın kitabı çıktı... Onlara kimse inanmamış!Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Faruk Tınaz#KANSER#Doktor

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası