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Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Recep Tayyip Erdoğan#Tamer Karadağlı
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 00:32

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı. Karara göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Personel Günel Müdürü Nihat Umut Döktür, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Strateji Geliştirme Başkanı İhsan Çimen, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güven, Teftiş Kurulu Başkanı İzzet Güven, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir oldu.

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#Resmi Gazete#Recep Tayyip Erdoğan#Tamer Karadağlı

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