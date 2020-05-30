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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Taksim'de polisi görünce fenalaştı

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Taksim'de polisi görünce fenalaştı
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TAKSİM Meydanı'na gelerek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu bir kişi polis ekiplerini görünce kendini yere bıraktı. Polislere migreni olduğunu ve nefes almakta zorlandığını söyleyen kişi daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Taksim Meydanı'na gelen Kongo uyruklu bir kişi polis ekiplerini görünce kendini yere bıraktı. Yanına gelen polislere migreni olduğunu ve nefes almakta zorlandığını söyleyen kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde oturan kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.

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