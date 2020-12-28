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Haber Giriş: 28.12.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Taksim'de garip kıyafetli turist ilgi odağı oldu!

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Taksim'de garip kıyafetli turist ilgi odağı oldu!
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İstanbul Taksim’de ilginç tişörtü ve maskesiyle dolaşan Amerikalı turist kameralara yansıdı.

Taksim’de Amerikalı bir turist ilginç tişörtü ve maskesiyle kameralara yansıdı. Tişörtüyle uzaktan bile fark edilen turist dikkatleri üzerine çekti. Amerikalı turist kullandığı maskeyle de görenleri şaşırttı. Turistin maskesi boru ve hava filtresiyle oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, ilginç maskesi ve tişörtüyle ilgi odağı olan turist ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaliforniyalı olduğu öğrenilen adam gezisini tamamladıktan sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.

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