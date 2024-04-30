Taksim 1 Mayıs’ta kapalı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlediği basın toplantısında Taksim’de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Yerlikaya özetle şunları söyledi:

“Bizim önceliğimiz İstanbul’un huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir. İstanbul genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, valiliğimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Bu yıl İstanbul’da 40 ayrı yer ve güzergâh ilan edildi. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundu hem de ‘Taksim’de buluşalım’ çağrısı yapmaya devam ediyor. Oysa, kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi.

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TERÖR ÖRGÜTLERİ ÇAĞRISI

Görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından ‘Taksim Meydanı’na gelin’ çağrısı yapıyorlar. Çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum; Taksim Meydanı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergâhlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetler riske edilemez. Hele ki sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.”

42 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da alınacak önlemlerle ilgili de şu bilgileri verdi: “1 Mayıs’ta İstanbul’da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacak. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacak. Ayrıca İstanbul Valiliği’ne başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri, Taksim Anıtı’na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakarak saygı duruşunda bulunulabilecekler.”

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ÖZEL’DEN YERLİKAYA’YA: TAKSİM’E KEFİLİM

CHP Lideri Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı telefonla arayarak, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini istedi. CHP’nin açıklamasına göre, Özel, telefon görüşmesinde Bakan Yerlikaya’ya, Taksim’in ve 1 Mayıs’ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini söyledi. Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi. Öte yandan Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de X hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları Taksim’e yürümek üzere saat 10.00’da Saraçhane’de buluşmaya davet etti.