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Taksici Oğuz Erge'yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal'ın cezası belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Oğuz Erge#Cinayet
Taksici Oğuz Ergeyi öldürmüştü Katil Delil Aysalın cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 11:35

İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 günü meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet anı araç içindeki kameraya yansırken, görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonrada araçtan ayrıldığı anlar kameralara yansımıştı. 

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CEZASI BELLİ OLDU

Delil Aysal'a (19) İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 10 hapis cezası verildi.

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#İzmir#Oğuz Erge#Cinayet

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