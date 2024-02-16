Taksici Oğuz Erge cinayetinde ilk duruşma: Katil 'sıkıntılarım vardı' dedi... Hakimin yanıtı sert oldu

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Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 günü meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet anı araç içindeki kameraya yansırken, görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonrada araçtan ayrıldığı anlar kameralara yansımıştı.

KATİL HAKİM KARŞISINDA: GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, KABUL ETTİ

Katil Delil Aysal, 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; tutuklu sanık Delil Aysal, taraf avukatları, taksici Oğuz Erge'nin yakınları da katıldı.

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Savunma için söz verilen katil Delil Aysal, kamera görüntülerini kabul ettiğini ancak seste oynama olduğunu ileri sürerek, "Ben taksiciye 'kimseye güvenme' demedim. Psikolojik sıkıntılarım var. Bu nedenle hastanede de yattım. Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım. Silahta 5 kurşun vardı; 3'ünü taksi şoföründe, 2'sini de havaya ateş ederek kullandım. Pişman oldum" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: "NEDEN SAĞ KAPIDAN BİNİP ŞOFÖRÜN ARKASINA GEÇTİN?"

Mahkemede, olay gününe ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve araç içi kamera görüntüleri de izlettirildi. Mahkeme başkanı Delil Aysal'a, olay günü taksiye sağ arka kapıdan binmesine rağmen neden şoförün kör noktasına gelen sol arka koltuk kısmına geçtiğini sordu. Sanık ise o an bu durumu fark etmediğini öne sürdü.

"MADDE ETKİSİNDEYDİM"

Sanık savunmasında madde kullandığını ifade ederek, "Amacım zarar vermek değildi. Madde etkisindeydim. Sıkıntılarım vardı" derken, mahkeme heyeti, "Sen o sıkıntıların cezasını başkalarından mı çıkarttın? Olayın öncesinde de silahını çıkartıyorsun. Maktulü öldürmek için mi keyif almak için mi ateş ediyorsun? Uzun süre başında duruyorsun. Erge'nin öleceği kesin" deyince sanık Aysal, amacının kendisini öldürmek olduğunu söyledi.

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Gasp iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Aysal, "Ben para almadım" dedi. Mahkeme başkanının, taksicinin telefonunu neden aldığı yönündeki soruya da, ailesini arayıp durumu haber vermek için telefonu aldığını söyledi.

"BABAMIN TELEFONUNDAN BENİ ARADI, YERİ TARİF ETTİ"

Oğuz Erge'nin kızı N.E.'de (16) mahkemede konuştu. N.E., "Babamın telefonundan beni aradı, yeri tarif etti. Ağır yaralı olduğunu söyleyip 'ambulans çağır' dedi. Önce annemi, sonra amcama haber verdim, şikayetçiyim" dedi.

Oğuz Erge'nin 7 ay önce boşandığı eşi Nevra Karaman da, boşanmalarına rağmen eski eşinin çocukları için evin geçimini sağladığını, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

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"BABAM İYİLİK YAPTI"

Bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Oğuz Erge'nin oğlu Mustafa Erge ise SEGBİS ile duruşmaya katılarak, "Sanık, intihar etmek istediğini söylüyor; ama taksiye maskeyle biniyor. İntihar edecek bir kişi alerjisini düşünür mü? Babam iyilik yaptı. Diyecek çok şeyim var; ancak mahkemede söyleyemiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

AVUKATI TUTUKSUZ YARGILAMA İSTEDİ

Delil Aysal'ın avukatı da, sanığın daha önce hastanede yattığını ifade ederek, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini mahkemeden talep etti. Sanığın kaçma ihtimalinin bulunmadığını söyleyen avukat, Aysal'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istedi.

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Mahkeme heyeti, sanığın tedavi gördüğünü belirttiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönündeki raporun mahkemeye getirilmesine, olayda bugün dinlenmesi gereken iki sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Mart 2024 gününe ertelendi.

CELİL ANIK: "DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ"

Duruşmanın ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, adliye önünde açıklamada bulundu. Davanın takipçisi olacaklarına vurgulayan Anık, "Gayet soğukkanlı; bazı şeyleri kabul etmiyor, gayet pişkin bir arkadaş. İnşallah bir sonraki duruşmada en ağır cezayı alır" sözlerine yer verdi.