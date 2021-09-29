Taksi sorununa bakanlık el attı

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ANKARA-İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntıların ardından 81 il valiliğine ‘taksi denetimleri’ genelgesi gönderdi. Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere, bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikâyetlerin arttığı belirtildi. Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi istenilen genelgede, mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı:

İŞTE O GENELGE

* Taksilerde kısa mesafe, trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikâyet, müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. (Acil durumlarda ekip otosuyla bırakma, polisin müdahalesiyle taksiye alınması gibi)

* Polisin devreye girmesiyle müşteri taksiye bindirilecek. Yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ceza işlemi uygulanacak. Ayrıca ilgili oda ve belediye ile bağlantıya geçilerek taksinin trafikten men edilmesi dahil olmak üzere gerekli yasal işlemler başlatılacak.

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* Ticari taksi denetimleri arttırılacak, hareketliliğin fazla olduğu bölgelerde devriye polis ekiplerinin kontrolleri arttırılacak. Ayrıca şehirlerarası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Sivil polis ekipleri, müşteri gibi taksilere binecek, kısa mesafe, ücret tarifesinde değişiklik veya trafik yoğunluğu bahanesiyle müşteri almayan taksi şoförleriyle ilgili işlem başlatacak.

* Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikâyetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası gibi) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca söz konusu mağduriyeti yaşayan müşteriler, taksi plakasını, olayın yaşandığı bölgeyi ve saatini polise bildirerek şikayette bulunabilecek.

‘ODALAR DA DEVREYE GİRMELİ’

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, genelgenin sorunları çözmek için getirildiğini ve bir caydırıcılığı olacağını söyledi. Palandöken, “Esas sorun ise taksicilerin bir meslek odasına bağlı olmaması. Eskiden meslek odalarına bağlıydı ve mağduriyet durumunda anında oda devreye giriyor, gerekirse taksi durağını arıyordu. Şu anda İstanbul’da 17 bin, Türkiye genelinde 150 bin civarında taksi plakası var. Daha iyi çözüm alınması içinse meslek odaları da devreye girmeli” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ise, genelgeyi tüm odalarına aktarıp taksiciler için bilgilendirme toplantıları yapacaklarını belirtti. Apaydın, “Ama bizim yaptırımımız yok. Odalara da yaptırım uygulama hakkı verilirse, kötüye gidişe dur denilebilir. Biz yine de sorunların azalması için bu genelgeyi tüm meslektaşlarımıza anlatacağız. Esas yapılması gereken ise taksiciliği, mesleksizlerin mesleği olmaktan çıkarmak. Bunun için de odalara imkân sağlanmalı” diye konuştu. ANKARA

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POLİSLER NASIL GÖREV ALACAK

Taksilerin denetimi için ayrı bir tim veya birimden oluşan polis ekibi kurulmayacak. Var olan denetim ekipleri arttırılacak. Resmi üniformalı polislerin yanında sivil polisler de görevlendirilecek. Sivil polisler, müşteri gibi taksilere binerek trafik yoğunluğu veya kısa mesafe gibi bahanelerle yolcu almayan taksi şoförlerini belirleyecek. Ardından tutanak tutularak taksi şoförü hakkında para cezası dahil yasal işlem başlatılacak.

NEREYE ŞİKAYET EDECEKLER

Taksi yolcuları, mağduriyet yaşadıklarında belediyeler ve taksilerin bağlı olduğu esnaf odalarını arayarak şikâyetlerini bildirebilecek. Mağdur kişilerin şikâyetlerini bildirecekleri belediyeler veya esnaf odaları, şikâyet hattı oluşturacak. Söz konusu şikâyet hattı numaraları ise kamuoyu ile paylaşılacak, numaraların bilinmesi sağlanacak. Mağduriyet yaşayan taksi yolcuları, belediyeler ve esnaf odalarının yanı sıra polise de şikâyetini bildirebilecek. Mağduriyet yaşayan kişi, taksi plakasını, olayın yaşandığı bölgeyi ve saatini polise bildirerek şikâyette bulunabilecek.

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UZUN MESAFE DİYE ALMAMIŞ

İstanbul’da sivil trafik ekipleri, dün Taksim Meydanı’nda taksiciler hakkında kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi şikayetlere yönelik denetim yaptı. Denetim noktasına birkaç metre geride, durdurduğu taksiye alınmayan kadın, polise şikâyette bulundu. Kadın “Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa’da bir AVM’ye gidecektim” diye konuştu. Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti.