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Takip etti, dövdü! Şoke eden ifade: Saçı kısaydı erkek sandım

#İstanbul#Esenyurt#Mehmet Salim Bilici

İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Bilici, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti, sonra da otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Kadın sürücüye yumruk atan Bilici'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Gözaltına alınan Mehmet Salim Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi. Darbedilen kadın sürücü ise "Arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Olay, önce gün öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli Bilici, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Bilici, otomobilinden inen kadını darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan Bilici'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darbedilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Takip etti, dövdü Şoke eden ifade: Saçı kısaydı erkek sandım

"TEKME TOKAT DALDI"

Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşanan olayı anlattı. Darbedilen kadın, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.

Takip etti, dövdü Şoke eden ifade: Saçı kısaydı erkek sandım

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"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kadını darbederek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı, kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. 'Ne yapıyorsun' diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.

Takip etti, dövdü Şoke eden ifade: Saçı kısaydı erkek sandım

KADINA SALDIRI ANI KAMERADA

Motosikletlinin kadını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin, yanına yanaştığı otomobilden inen kadını darbettiği, çevredekilerin gelerek araya girdikleri görülüyor.

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