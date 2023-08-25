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Syedra Antik Kenti'nde bulundu: Yaklaşık 1800 yıllık...

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#ANTALYA#Alanya#Tarihi Eser
Syedra Antik Kentinde bulundu: Yaklaşık 1800 yıllık...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 16:59

Antalya'nın Alanya ilçesinde Syedra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında yüzeyden 3 metre derinlikte, yaklaşık 1800 yıllık 'Zafer Tanrıçası' heykeli bulundu. Kazı çalışmalarında bulunan 'Zafer Tanrıçası' heykeli, Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacak.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Syedra Antik Kenti'nde, Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, yüzeyden 3 metre derinlikte, yaklaşık 1800 yıllık olduğu düşünülen, 'Zafer Tanrıçası' heykeli bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alanya-Syedra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2'nci yüzyıla tarihlenen 75 santimetre yüksekliğinde, bir Nike (Zafer Tanrıçası) heykeli ortaya çıkarıldı. Kentte, kazı ve restorasyon çalışmalarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

Syedra Antik Kentinde bulundu: Yaklaşık 1800 yıllık...

 

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#ANTALYA#Alanya#Tarihi Eser

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