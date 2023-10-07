Suriye'de sıcak gecenin trafiği... Teröristlere kararlı vuruş

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Ankara’daki terör saldırısının ardından güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı üst üste darbe vurdu. TSK ve MİT’in koordinasyonunda Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne ait alt yapı, üst yapı ve enerji tesisleri, iletişim ağları, cephanelikler ve sığınaklar imha edildi. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde teröristlerin üs bölgelerine açtığı taciz atışlarına misliyle karşılık verilerek, 26 terörist etkisiz hale getirildi.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili dün öğlen saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

“1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır. Bu çerçevede, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

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STRATEJİK HEDEFLERE NOKTA OPERASYONU

Önceki gün başlatılan hava harekâtıyla Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü tarafından kullanılan, MİT’in önceden belirlediği stratejik noktalar hedef alındı. Yapılan nokta atışlarında PKK/YPG’ye ait petrol kuyusu, depolama tesisi, örgütün iletişim şebekesi, eğitim ve toplantı alanları, mühimmat depoları ve sığınaklar gibi 30’dan fazla stratejik öneme sahip hedef kullanılamaz hale getirildi. Söz konusu yerlerde örgütün sözde üst düzey isimlerinin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı videoda vurulan bölgelerin görüntülerini paylaştı. Bakanlık, “Tam isabet” başlığı ile paylaştığı bilgi notunda, “Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi” ifadelerini kullandı.

ÜS BÖLGESİNE SALDIRDILAR

Tel Rıfat, Cizire ve Derik’e yönelik düzenlenen hava harekâtının yanı sıra Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde (Cerablus, Al Bab, Dabık) hareketlilik yaşandı. TSK’nın Dabık üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırıya misliyle karşılık verildi. Topçu atışlarıyla gece boyunca terör hedefleri ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dün gece (5 Ekim) Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” denildi.

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TSK VE MİT’TEN TAM EŞGÜDÜM

PKK’ya karşı geniş katılımlı operasyonlarda TSK ve MİT’in tam kapasiteyle eşgüdümlü çalışmasına da dikkat çekiliyor. 15 Temmuz sonrasında güvenlik birimlerinin koordinasyonunda önceki gibi aksaklıklar yaşanmadığına işaret edilirken, terörle mücadelede tüm birimlerin tam koordinasyon içinde hareket etmesinin operasyonlardaki başarının artmasına önemli katkılar sağladığı ifade ediliyor.

YAŞAR GÜLER VE HAKAN FİDAN MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

- 1 Ekim’de Ankara’daki terör saldırısının ardından TSK ve MİT, sahada terörle mücadele ederken, son günlerde ABD ile de yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Önceki gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’li mavkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun öneminin vurgulandığı bildirildi. Bu görüşmenin hemen ardından iki ülkenin Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi yaptı. Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr arasındaki görüşmede Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

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YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirmiş, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir.

Görüşmede, Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir Sihamızın düşürülmesi bağlamında sözkonusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu da ele alınmıştır.”

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BİR SİHA DÜŞÜRÜLDÜ

- Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’yi hedef alan bir Türk SİHA’sı düşürüldü. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, SİHA’yı kendilerinin düşürdüğünü açıkladı. Pentagon “Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz. Türkiye önemli bir NATO müttefiki” dedi. Ardından Türk ve ABD’li dışişleri bakanları görüştü. Dışişleri’nin dünkü açıklamasında olaya ilişkin şöyle denildi: “Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.”

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15 HEDEF DAHA İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine dün gece yeni bir hava harekâtı daha düzenledi. Harekâtta 15 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, harekâta ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Suriye kuzeyindeki terörist hedeflerine 6 Ekim (dün) saat 22.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargâh, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”