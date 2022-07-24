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Sünnet düğünü yemeği 100 davetliyi zehirledi

#Sünnet Düğünü#YEMEK#Zehirlenme
Sünnet düğünü yemeği 100 davetliyi zehirledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan 850 davetliden 100’ü zehirlendi. düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlendiği tahmin edilen 100 hastanelerde tedaviye alınırken, tahlil için yemekten numune alındı.

 

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İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününe katılan davetlilere tavuklu pilav, ayran ve kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 850 kişinin katıldığı düğünün ardından salondan ayrılan 100 davetli, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 100 davetliden 40’ı İnegöl Devlet Hastanesi, 60’ı ise ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Hastanelere başvuran davetlilerin düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiği iddia edildi. Gıda zehirlenmesi yaşayan 100 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen  İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, salondaki ürünlerden numune alıp test yapılması için laboratuara götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Sünnet Düğünü#YEMEK#Zehirlenme

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