Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Nefesler tutuldu Mucize için dakikaları sayıyorlarNefesler tutuldu! Mucize için dakikaları sayıyorlar#Fas
Aziz Yıldırım sözleri Divana damga vurdu Bir kez daha adaylığını açıkladıAziz Yıldırım sözleri Divan'a damga vurdu! Bir kez daha adaylığını açıkladı#Fenerbahçe
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
Bahçeliden 2023te yapılacak seçim için Hazırlıklı olun talimatıBahçeli'den 2023'te yapılacak seçim için 'Hazırlıklı olun' talimatı#MHP
Sümela Manastırında tepki çeken görüntüler Diskovari eğlence tartışması...Sümela Manastırı'nda tepki çeken görüntüler! 'Diskovari' eğlence tartışması...#Sümela Manastırı
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecekCumhurbaşkanı Erdoğan açacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek#Cumhurbaşkanı
Kadıköy’de dolapla birlikte çukura düştüKadıköy’de dolapla birlikte çukura düştü#Istanbul
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Günde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: Ben neyi yanlış yaptımGünde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: 'Ben neyi yanlış yaptım?'#Leon Cooperman
Mezarında bari rahat bırakın'Mezarında bari rahat bırakın'#HABER
Ünlü isimleri buluşturan galaÜnlü isimleri buluşturan gala!#Nilgün Belgün
Klinikte rezalet İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark ettiKlinikte rezalet! İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark etti#Sapık
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet DinçerlerinBabası ve amcasının arası açıldı! 'O borç Mehmet Dinçerler'in'#Mehmet Dinçerler
HABERLERGündem Haberleri

Sümela Manastırı'nda tepki çeken görüntüler! 'Diskovari' eğlence tartışması...

#Sümela Manastırı#Eğlence#Disko
Sümela Manastırında tepki çeken görüntüler Diskovari eğlence tartışması...

Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'na özel izinle giren DJ Ahmet Şenterzi, Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım filmi çekti. Çekimlerde çalınan elektronik müziğe danslarla eşlik edilen anların görüntüleri tepki topladı. Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, "Yılda 1 gün ibadete izin verilen yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacak?" dedi. DJ Şenterzi ise, "Sümela Manastırı'nı farklı bakış açısıyla ve müziğin enerjisiyle dünyaya tanıtmak istedik, örnekleri mevcut" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım klibi çekti. Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı. Görüntülerde müziğe eşlik eden ekibin manastırın farklı noktalarında dans ederek eğlendikleri yer alıyor.

Haberin Devamı

Sümela Manastırında tepki çeken görüntüler Diskovari eğlence tartışması...


'DİSKOVARİ EĞLENCENİN NEYE FAYDASI OLACAK?'

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sümela'daki görüntülere tepkisini dile getirdi. 'Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an' başlığıyla paylaşım yapan Çavga, şu ifadelere yer verdi:

"Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır? Halihazırda müze olan bir yapının içinde yankılanan çan sesinin neye faydası olacaktır? Taş düşme tehlikesi olan, tadilatı devam eden ve güvenlik sebebiyle kapalı olan bir yapıda bu iznin verilmesinin neye faydası vardır? Bu olay emsal gösterilerek başka bir ülkede bulunan camimizde tanıtım için böyle bir etkinlik yapılsa, bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Bölgemizin en önemli kültür varlığı, UNESCO'ya aday Sümela Manastır'ımıza yapılan bu haksızlıkla ilgili sorumluların ivedilikle kamu vicdanını rahatlatacak açıklamayı yapması gerekmektedir."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacakHaberi Görüntüle

'SÜMELA'YI FARKLI BAKIŞLA TANITMAYI AMAÇLADIK'

Proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi, "Sümela'yı farklı bir bakış açısıyla ve müziğin enerjisiyle dünyaya tanıtmayı amaçladık. Bunu da en iyi yaptığım şey olan müzikle yapmak istedim. Bunun örnekleri hem dünyada hem de ülkemizde mevcut. Fransa'da Bernay Manastırı, Mısır Piramitleri, ülkemizde Kapadokya, Nemrut ve Göbekli Tepe'de çekilmiştir. Kapadokya'da çekilen görüntüler 20 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bu da ülkemizin tanıtımına katkı sağlamıştır. Bunun bir benzerini şehrimiz için yapmak istedik. Çekimler için özellikle kar yağmasını bekledik. Sümela’nın kapalı olmasını fırsat bilerek inanılmaz görüntüler elde ettik. Ortaya çıkan görüntüler hem bizi hem de ekibimizi fazlasıyla mutlu etti. İzlenince de beğenileceğini umuyorum" dedi.

Haberin Devamı

Sümela Manastırında tepki çeken görüntüler Diskovari eğlence tartışması...


'SES DESİBELİ YAPIYA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE AYARLANDI'

Yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alındığını söyleyen Şenterzi, "Biz ekip olarak hem sesle hem de güvenlikle alakalı bütün tedbirleri aldık. Özellikle taş düşme tehlikesi olmak üzere gerekli bütün önlemler ekibimiz tarafından alındı. Ses desibeli tarihi yapıya zarar vermeyecek şekilde ayarlandı. Çekimler yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 25 kişilik bir ekip tarafından yapıldı. Ben, Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, DJ olarak performanslarımızı sergiledik. Çok keyifli ve güzel bir çalışma oldu. Elektronik müziğin hızla yayıldığı bu dönemde böyle bir müzikle tanıtımın büyük kitlelere ulaşacağına inanıyorum. Dünyada ortak dil müzik. Kültür ve sanat şehri Trabzon’u ve Sümela'yı farklı bir bakış açısıyla, müziğin gücüyle dünyaya tanıtmak için çok büyük bir adım attık. Benzer projeleri çevre iller olan Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de yapmayı planlıyoruz. Yurt içinden, yurt dışından çok olumlu tepkiler aldık. Turizm, bu şehrin en önemli ekmek kapısıdır. Turizmin tanıtımını çeşitlendirmek adına belki de bu proje birçok yeni oluşuma da ön ayak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Fasta kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 4. gününe girdiFas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 4. gününe girdi! Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sümela Manastırı#Eğlence#Disko

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs