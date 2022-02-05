Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 4. gününe girdi!

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Fas'ın Chefchaouen kenti yakınlarındaki köyünde oyun oynadığı sırada 32 metre uzunluğundaki dar bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ı kurtarma çalışmaları tüm gece devam etti. Kurtarma çalışmalarında dördüncü güne girilirken büyük kalabalığın endişeli bekleyişi de sürüyor.



BAŞINDAN YARALI VE AĞIR NEFES ALIYOR

Kurtarma ekipleri kuyunun içine gönderdikleri kamera ile çocuğun durumunu sık sık kontrol ediyor. Son gelen bilgiler çocuğun başından yaralandığı ve ağır nefes aldığı yönünde.



Ayrıca kuyuya gönderilen bir ip aracılığı ile çocuğa su, yiyecek ve oksijen maskesi gönderiliyor.



TOPOGRAFİK MÜHENDİSLİK UZMANLARI BÖLGEYE ÇAĞIRILDI

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Rayan'ın düştüğü kuyunun ağzının çok dar olması ve bölgede toprak kayması tehlikesi olması ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Kurtarma ekipleri kuyunun dar olması nedeniyle direk aşağı inemiyor bu nedenle toprak kayma riski de dikkate alınarak çocuğun düştüğü kuyuya paralel bir çukur açıldı.



Ekiplerin çalışmasına yardım etmek için topografik mühendislik uzmanlarının bölgeye çağırıldığı öğrenildi.



SAĞLIK EKİPLERİ HAZIRDA BEKLİYOR

Onlarca buldozerin çalıştığı alanda sağlık ekipleri ve bir helikopter çocuğu anında hastaneye götürmek üzere hazırda bekletiliyor.



ANNE VE BABADAN AÇIKLAMA

Çocuk kuyuya düştüğü sırada yanında olan babası Khalid Agoram yaptığı açıklamada, "Rayan yanımdaydı. Bir anda düştü hemen yetkililere haber verdik, tüm bölge sakinleri bize destek olmaya geldi. Herkes onun canlı çıkması ve gün sonunda onu kollarımıza alabilmemiz için elinden geleni yapıyor” dedi.



Annesi ise "O kuyudan canlı ve güvenli bir şekilde çıkması için Tanrı'ya dua ediyorum ve yalvarıyorum" dedi.

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TÜM DÜNYA İZLİYOR

Fas hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, çocuğu kurtarmak için tüm çabaların devam ettiğini belirtirken kasaba halkı kurtarma çabalarına yardım etmek bekleyişini sürdürüyor.



Kurtarma çabaları sadece ülkede değil tüm dünyada dikkat çekerken #SaveRayan etiketi ile çalışmalar bir çok sosyal medya platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

