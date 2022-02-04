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Fas'ta endişeli bekleyiş! Son 6 metre kaldı ancak...

#Fas#Kuyu#Kurtarma Çalışmaları
Fasta endişeli bekleyiş Son 6 metre kaldı ancak...

Fas'ın Chefchaouen kenti yakınlarında, kuyuya düşen bir çocuğu kurtarma çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Neredeyse üç gündür kurtarılmayı bekleyen çocuğun şu an için sağlık durumu iyi. Perşembe akşamı itibarıyla 24 metre kazıldı ve çocuğa ulaşmak için 6 metre kaldı ancak yetkililer toprak kayması olmasından endişeli.

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Adının Rayan olduğu açıklanan beş yaşındaki erkek çocuğunun, Chefchauouen'e 100 kilometre uzaklıktaki Tamrout'ta, bir kuyunun yanında oyun oynarken düştüğü bildirildi.

Rayan'ın dar bir ağzı bulunan kuyunun 32 metre kadar içine düştüğü kaydedildi. Olaya müdahale eden ekipler ilk olarak kuyuya gönderilen kameralarla çocuğun durumunu kontrol ettiler. Çocuğun şu ana kadar sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fasta endişeli bekleyiş Son 6 metre kaldı ancak...

KUYUYA OKSİJEN MASKESİ VE GIDA İNDİRİLDİ

Salı akşamından bu yana süren kurtarma çalışmaları devam ederken, Hükümet Sözcüsü Mustafa Baitas "Çocuğun kurtarılması yakın. Mümkün olduğunca çabuk ailesine dönmesi için dua ediyoruz" dedi.

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Kurtarma görevlileri kuyudan aşağı oksijen maskesi, yiyecek ve gıda indirirken, Rayan'ın çıkartıldığında tedavisi için sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Fasta endişeli bekleyiş Son 6 metre kaldı ancak...

Rayan'ın önemli bir yükseklikten düşmesine karşın, kuyuya indirilen bir kamerayla, başından hafif yaralanmasına rağmen, çocuğun iyi ve bilincinin yerinde olduğu belirlendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olan Chefchaouen Mağaracılık ve Dağcılık Birliği Başkanı Muhamed Yasin El Kuahabi, kuyunun darlığının kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Fasta endişeli bekleyiş Son 6 metre kaldı ancak...

El Kuahabi ayrıca, gönüllülerin ve kurtarma görevlilerinin kuyunun girişinden ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını anlattı.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda, beş buldozerin kuyuya paralel bir alanı kazdığı görülüyor.

Fasta endişeli bekleyiş Son 6 metre kaldı ancak...

SON 6 METRE

Perşembe akşamı itibarıyla 24 metre kazıldı ve çocuğa ulaşmak için 6 metre kaldığı kaydedildi.

Ancak yetkililer, bu sırada bir toprak kayması olmasından kaygılı. Olay yerinde büyük bir kalabalık kurtarma çalışmalarını endişe içinde izliyor...

Fasta endişeli bekleyiş Son 6 metre kaldı ancak...

Fasta endişeli bekleyiş Son 6 metre kaldı ancak...


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