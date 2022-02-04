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Son dakika: Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt... Çin'den Rusya'ya destek!

#Rusya#ABD#Dünya
Son dakika: Rusyadan ABDye çok sert yanıt... Çinden Rusyaya destek

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Rusya'dan ABD'nin iddialarına yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya saldırmak için video provokasyon hazırladığı iddiasını 'saçmalık' olarak nitelendirdi Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaret ettiği Çin'den de Rusya'ya destek geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya ve Çin'in NATO genişlemesinin durdurulması adına orta bir çağrıya imza attıklarının altı çizildi.

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atılmış, Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti.

Bu iddiaya Rusya'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov iddiayı 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya ve Çin'in NATO genişlemesinin durdurulması adına orta bir çağrıya imza attıklarının altı çizildi.

Ayrıca Rusya ve Çin'in AUKUS savunma ittifakı konusunda 'endişe' duyduğu belirtildi.

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