Son dakika... Bakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Nefesler tutuldu Mucize için dakikaları sayıyorlarNefesler tutuldu! Mucize için dakikaları sayıyorlar#Fas
Aziz Yıldırım sözleri Divana damga vurdu Bir kez daha adaylığını açıkladıAziz Yıldırım sözleri Divan'a damga vurdu! Bir kez daha adaylığını açıkladı#Fenerbahçe
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
Bahçeliden 2023te yapılacak seçim için Hazırlıklı olun talimatıBahçeli'den 2023'te yapılacak seçim için 'Hazırlıklı olun' talimatı#MHP
MSB duyurdu 14 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecekCumhurbaşkanı Erdoğan açacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek#Cumhurbaşkanı
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeBüyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme#Konya
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yargıtay’dan haftalık izin kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izin kararı#Haftalık İzin
Günde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: Ben neyi yanlış yaptımGünde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: 'Ben neyi yanlış yaptım?'#Leon Cooperman
Ünlü isimleri buluşturan galaÜnlü isimleri buluşturan gala!#Nilgün Belgün
Klinikte rezalet İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark ettiKlinikte rezalet! İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark etti#Sapık
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet DinçerlerinBabası ve amcasının arası açıldı! 'O borç Mehmet Dinçerler'in'#Mehmet Dinçerler
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak

#TOKİ#Konut#İndirim
Son dakika... Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fasta kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 4. gününe girdiFas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 4. gününe girdi! Haberi Görüntüle

"İZMİR'DE 2022'DE EVİNE KAVUŞMAYAN TEK DEPREMZEDE KALMAYACAK"

TOKİ’nin afetzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmak için çalıştığının altını çizen Bakan Murat Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya’da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz. Yine İzmir’de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir’e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz. Biz İzmir’de enkaz altından uzanan Ayda bebeğin elini bırakmadık. Güzel İzmirimizi çaresiz bırakmadık. 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022’de İzmir’de; evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Gözden Kaçmasın

MSB duyurdu 14 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TOKİ#Konut#İndirim

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs