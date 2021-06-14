Sultangazi'de faciadan dönüldü! Korku dolu anlar

Kaza, önceki gün, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2862 Sokak'ta meydana geldi. El freni çekilmeden park edildiği iddia edilen ve plakaları olşamayan kamyonet, sürücüsü yokken geri geri kayarak, park halindeki 51 JA 234 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 51 JA 234 plakalı kamyonet, kaldırımda yürüyen Fatma Alptekin (55)'e çarpıp, ardından bir iş yerine girerek durdu. Yaralanan Fatma Alptekin'in yardımına çevredekiler koştu. Yoldan geçen araca konulan kadın, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alptekin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"GERİ GERİ KAYAN KAMYONUN EL FRENİNİ ADAM KALDIRMAMIŞ"

Kaza anını anlatan esnaf Muhammed Engin, "Marketteydim bir ses geldi. Kadın çığlığı da vardı. Dışarı çıktım. Sokakta park edilmiş bir kamyon vardı. O geri geri gelip diğer park halindeki kamyonete çarpmış. O da önce kadına çarpıyor daha sonra dükkana giriyor. Ben sesleri duyup çıktığımda kadın yerde yatıyordu. Ondan sonra kadını bir arabaya koyup hastaneye götürdüler. Benim bildiğim kadarıyla geri geri kayan kamyonun el frenini adam kaldırmamış. O şekil geri geri gelip diğer kamyonete çarpıyor. İkisinde de şoför yok" dedi.

Bir başka mahalleli benzer kazaların daha önce de yaşandığını, can güvenliklerinin olmadığını iddia ederek önlem alınmasını istedi. Kaza anını anlatan başka bir mahalleli ise, "Sokakta oturuyorduk. Kazadan önce kadın yanıma geldi. Daha önce yaşadığım bir rahatsızlıktan dolayı bana geçmiş olsun dedi. Aradan iki dakika geçtikten sonra pazara gideceğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. O sırada sürücüsüz bir kamyon geri geri gelmeye başladı. Park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonette hareket edince önce kadına vurdu sonra iş yerine. Eğer kamyonete çarpmasaydı geri geri gelen kamyon kadını altına alıp ezecekti." diye konuştu.

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