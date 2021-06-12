MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSultangazi'de ortalık savaş alanına döndü! Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı...
GeriGündem Sultangazi'de ortalık savaş alanına döndü! Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Emin YEŞİL - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, (DHA) -
Haber Giriş: 12.06.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de ortalık savaş alanına döndü! Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dün gece gelen son dakika haberine göre İstanbul Sultangazi'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı. Kaza yapan araç daha sonra kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 34 TP 7014 plakalı otomobil caddede hızla seyir halindeyken, karşı yönden gelen 34 KB 7588 plakalı M.T. idaresindeki otomobil ara sokağa döndüğü sırada çarptı.

Sultangazide ortalık savaş alanına döndü Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı...

E.T. çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı park halindeki bir motosiklete çarptı, sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü E.T., hafif şekilde yaralandı.

Direksiyon başında uyudu, sözleri şaşkına çevirdi: Güneş vurunca mayıştım
Direksiyon başında uyudu, sözleri şaşkına çevirdi: Güneş vurunca mayıştım

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultangazide ortalık savaş alanına döndü Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı...

Güvenlik kamerası görüntülerinde 34 TP 7014 plakalı otomobilin hızla gelerek ara sokağa dönen 34 KB 7588 plakalı araca çarptığı görülüyor.

Antalyada hareketli anlar Emniyeti harekete geçirdi, bekçileri görünce...
Antalya'da hareketli anlar! Emniyeti harekete geçirdi, bekçileri görünce...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi