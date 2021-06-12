Hatay'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antakya-İskenderun karayolu Uğur Mumcu Caddesi yakınındaki meydana geldi. Durdu K. yönetimindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, alt geçitte sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı yönden gelen Tülin Ç. yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan 2’si daha kurtarılamadı. 3 yaralının Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

HIZ İBRESİ 130'DA TAKILI KALDI



Bu arada kazaya neden olan otomobilinin hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Bölgedeki hız sınırının ise 70 olduğu belirtildi.



Ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara