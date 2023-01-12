Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sultanbeyli'de 'pes' dedirten olay! Kiracısını çıkaramayınca dükkan önüne toprak döktürdü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultanbeyli#Kiracı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 12:16

Sultanbeyli’de fazla kira parası isteyerek kiracısını iş yerinden çıkarmak istediği iddia edilen iş yeri sahibi, kiracısının dükkandan çıkmaması üzerine iş yerinin önüne bir kamyon toprak döktürdü. Sabah iş yerini açmaya gelen kiracı Özkan Çalık gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken, dükkanın önüne toprağın dökülme anı kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerindeki oto aksesuar malzemesi satan dükkanın önünde meydana geldi. İddiaya göre; dükkan sahibi Salih Yılmaz kiracısı Özkan Çalık’tan fazla kira parası ödemesini istedi. 6 aylık kira bedelini peşin ödeyen kiracı Çalık, fiyat artışını kabul etmedi.

DÜKKANIN ÖNÜNE TOPRAK DÖKTÜRDÜ

Dükkan sahibi Salih Yılmaz kiracısının dükkandan çıkmasını istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ertesi günü, bu sabah saatlerinde dükkan sahibi Yılmaz, iş yerinin önüne hafriyat kamyonu dolusu toprağı dükkanın önüne döktürdü.

Sultanbeylide pes dedirten olay Kiracısını çıkaramayınca dükkan önüne toprak döktürdü

Sabah iş yerini açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Özkan Çalık, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye zabıta ekipleri ise toprağın döküldüğü dükkan önünde inceleme yaptı. Hafriyat kamyonuyla toprağın dükkan önüne dökülme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeylide pes dedirten olay Kiracısını çıkaramayınca dükkan önüne toprak döktürdü

 

Haberin Devamı

"DÜKKANDAN ÇIKMAYINCA BİZE TEHDİTLER SAVURDU"

Dükkanda kiracı olan Özkan Çalık, "2022’nin 11’nci ayında gelerek bu senin kontratını imzaladık. Dükkan sahibi bizden hemen sözleşmemizi yapmamızı istedi. Biz de sözleşmemizi yaparak 5 bin lira kira bedelimizi 7 bin liraya çıkararak anlaşma sağladık. 6 aylık kira bedeli istedi. Onu da bankaya yatırdık. 2023 yılının ilk ayında beni arayarak ‘siz beni dolandırdınız, beni kandırdınız ‘diyerek mesajlar attı. Bu işin böyle olmayacağını söyleyerek yeni kontrat yapmamızı istedi. Yeni kontratta 15 bin lira kira bedeli isteyerek kabul etmeme durumunda dükkandan çıkmamızı istedi. Yeni yılın 6’ncı ayından sonrada 20 bin lira kira bedelinin olacağını söyledi. Dün de dükkana gelerek bizle tartıştı. Bize tehditler savurdu. Kardeşim de karakola giderek şikayetçi olacak. Sabah geldiğimizde dükkanın önüne kum döktürmüş. Hafriyat kamyon şoförünü de kandırarak dükkana dolgu yapacağını söylemiş. Dükkanımızı açamıyoruz. Ekmek teknemiz. Mağdur durumdayız." dedi.

Sultanbeylide pes dedirten olay Kiracısını çıkaramayınca dükkan önüne toprak döktürdü

Gözden Kaçmasın

Kiralık ev ilanı şaşkına çevirdi Şaka gibi ama gerçekKiralık ev ilanı şaşkına çevirdi! 'Şaka gibi ama gerçek'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyorTaşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultanbeyli#Kiracı

BAKMADAN GEÇME!

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman
Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin