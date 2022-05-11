Süleymannâme sergisi Kanûnî evinde

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Süleymanname Kitabı sınırlı sayıdaki baskısı geçtiğimiz günlerde yapılan bir program ile sanatseverler ile buluştu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın hayat hikayesini minyatürlerle anlatan kitap ve eserler, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 17 Mayıs 2022 günü saat 17.00’de açılacak sergide görülebilecek.

Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat ve gündelik yaşam serüveni, saray içinde ve dışındaki hayatını kronolojik şekilde bulacağınız kitap ve eserlerin orijinalleri minyatür sanatının incelikleri konusunda da dikkat çeken bilgiler içeriyor.

Kitapta eserleri yer alan sanatçılar:

Özcan ÖZCAN, Arzu AKBULUT, Aysel Güleser EKŞİ, Ayşe Nur KAPUSUZ, Emel DEMİR, Emel SAKARYA, Fatoş BORBOR, Fikriye AKBULUT, Füsun YILMAZ, Gülgün KESER, Hamiyet LEVENTOĞLU, İsmet GÖMEÇ, Nermin ÖZCAN ÖZER, Neslihan BULUT, Tülay İLKAR, Zeynep ELÇİ.

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Süleymannâme Kitap Lansman ve Sergisi 17-31 Mayıs tarihleri arasında kadar Kanuni Parkı içindeki Kanuni Evinde ziyarete açık olacaktır.

ADRES: Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi (Kanuni Evi)

Ortahisar Mah. Fatih Camii Sok No:18 Ortahisar/ TRABZON

İletişim: O (532) 550 66 50 Ziyaretçi Saatleri: Hafta içi 10.00 — 17.00