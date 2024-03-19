Süleymaniye’ye uyarı

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CNNTürk’teki Gece Görüşü’nde Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan ve 7 Şubat MİT kriziyle ilgili de ilk kez konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özetle şunları söyledi: “PKK, Irak’taki kaostan faydalanarak meydan genişletmiştir. Başkalarının desteğiyle, Suriye ve Irak’ta daha geniş yer teşkil ediyor. Bu noktada bana zarar veriyor, daha fazla Irak’a zarar veriyor, Suriye’ye zarar veriyor. PKK’yı yasaklı örgüt ilan ettiler. Bu fevkalade önemli. (Erdoğan’ın Irak ziyareti) Geniş bir anlaşma metni üzerinde çalışıyoruz. Daha da üst çerçeveye taşıyacağız. Nisanda Cumhurbaşkanımızın ziyareti söz konusu. (Mutabakat muhtırası) imzalanması için çalışıyoruz. (Irak-Suriye sınırının emniyeti) Amacımız Irak’la, Suriye arasındaki sınır emniyetini mümkün kılıp, örgütün geçişini bitirmek. (Süleymaniye’ye, PKK çağrısı) Örgütün, Süleymaniye civarında varlığına destek verilmesiyle kalmıyor, Suriye’deki YPG’nin lojistik olarak desteklenmesi konusuna da Süleymaniye’yi dayanak olarak kullanıyorlar. Bastırınca da ‘Bu ABD’nin baskısı, Süleymaniye’deki ortamı kullanıyorlar, hava köprüsü olarak kullanılıyor’ diyorlar. Bu konudaki baskımız devam edecek. Süleymaniye’deki arkadaşların yol yakınken yollarından geri dönmeleri lazım. ABD’nin, YPG’ye olan desteği bizim için bir numaralı güvenlik sorunlarından ve konumuz, bu bizim için kırmızı çizgi. Biz Şam yönetimiyle görüşmekten, sorunları konuşmaktan geri kaçmıyoruz. Şimdi de biz görüşmeye varız. CAATSA yaptırımları zamanın ruhunu kaybetmiş durumda. Zamanın ruhu, Türkiye ve ABD’nin bir araya gelerek müttefik olurlarsa neler başarabileceklerini hatırlayarak karşılıklı çıkar çerçevesinde adım atılması.”

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7 ŞUBAT MİT KRİZİ

7 Şubat krizi aslında FETÖ’nün sisteme karşı yürüttüğü ilk büyük operasyonlardan biri. 7 Şubat’tan 1.5 ay önce bir olay yaşanmıştı. O zaman Başbakan Müsteşarı Efkan Âlâ ile bu tehdit hakkında birkaç kez konuşmuştuk. Bana, ‘Başbakan’ımızın ofislerinde bir arama yapmamız lazım’ dedi. 28 Aralık 2011 MGK günü kimse beklemezken Başbakan’ımızın hem kendi konutuna hem resmi konutuna tim gönderdik. Dinleme cihazı bulduk. Araştırdık, bu emniyet içindeki FETÖ’cüler tarafından yapılmış. Mücadele döneminin başlangıcı oldu, yıllar sürdü. 2016’dan sonra FETÖ sistemden söküldü atıldı.