Şule İdil Dere davası 4 yıldır sonuçlanmıyor; yine karar çıkmadı

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olan Şule İdil Dere (23), Kadıköy Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları sırasında 12 Mayıs 2016’da Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalarak ölmüştü. Mahkemenin, karar vermek için ilk önce 1 Nisan’a, daha sonra adliyelerdeki duruşmaların koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı 10 Haziran’a kaydırıldığı dava, bu kez 10 Eylül’e ertelendi. Şule, soruşturma ve dava süresince aldırılan 7 raporda da kusursuz bulunmuştu.

‘HER DURUŞMADA AYNI ACI’

Duruşmanın koronavirüs mağduru olduğunu söyleyen Şule’nin annesi Nesrin Aslan, “Artık 10 Eylül’de karar verileceğini ümit ediyorum. Herkesin sözü bitti. Raporun raporu istendi ve bütün raporlarda benim yavrum kusursuz bulundu. Bir an önce karar çıkmasını istiyorum. Çünkü her duruşmaya geldiğimde aynı acıyı yaşıyorum” dedi.