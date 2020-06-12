Şule İdil Dere davası 4 yıldır sonuçlanmıyor; yine karar çıkmadı
Hafriyat kamyonunun altında kalıp ölen üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin davası 4 yıldır bitmedi. Koronavirüs nedeniyle 10 Haziran’a kaydırılan karar duruşması, bu sefer de 10 Eylül’e ertelendi.
İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olan Şule İdil Dere (23), Kadıköy Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları sırasında 12 Mayıs 2016’da Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalarak ölmüştü. Mahkemenin, karar vermek için ilk önce 1 Nisan’a, daha sonra adliyelerdeki duruşmaların koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı 10 Haziran’a kaydırıldığı dava, bu kez 10 Eylül’e ertelendi. Şule, soruşturma ve dava süresince aldırılan 7 raporda da kusursuz bulunmuştu.
‘HER DURUŞMADA AYNI ACI’
Duruşmanın koronavirüs mağduru olduğunu söyleyen Şule’nin annesi Nesrin Aslan, “Artık 10 Eylül’de karar verileceğini ümit ediyorum. Herkesin sözü bitti. Raporun raporu istendi ve bütün raporlarda benim yavrum kusursuz bulundu. Bir an önce karar çıkmasını istiyorum. Çünkü her duruşmaya geldiğimde aynı acıyı yaşıyorum” dedi.
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