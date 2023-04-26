Şükürler olsun biz değiştik

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CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Eskişehir ve Burdur mitinglerinde halka seslenirken özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. Barıştırıp hep beraber kucaklaşacağız. Herkesin aşının, işinin olduğu, herkesin işine huzurla gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar. Sen, beşli çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince para yok. Bay Kemal ne diyor? Ne söylersen söyle, onlardan bu paraların tamamını son kuruşuna kadar alıp millete vereceğim.

EN RAHAT BENİ ELEŞTİRECEKSİNİZ

Gençler, Türkiye’ye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Dünya siyaset tarihi, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler diye yazacak. Eleştiriye siyasetçinin saygı duyması lazım. İktidarımızda göreceksiniz, en çok beni rahatlıkla eleştireceksiniz. Gençler umutsuz, ‘İş bulsam bile ne araba ne ev sahibi olabilirim’ diyor. ‘Dışarıya gidersem asgari ücretle çalışsam bile bir süre sonra evim de olur arabam da’ diyor. Gençler, kısa sürede arabam, belli bir süre çalıştıktan sonra evim olsun istiyorsanız bu düzeni değiştireceğiz.

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HERKES EV SAHİBİ OLACAK

Eti, buğdayı, arpayı, yulafı dışarıdan getiriyorsun, bizim çiftçi ne olacak? Bir devlet, çiftçisiyle rekabet etmez. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz, ÖTV’siz, KDV’siz. Rahmetli Ecevit’in dediği gibi, ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen. 22 yıldır iktidardalar ve kira sorununu da çözemediler. Ev sahibi ile kiracılar arasında milyonlarca dava açıldı, şimdi bunun için özel yetkili mahkemeler kurabilir miyiz diye arayış içindeler. Çözüm için önce yabancıya ev satmayacaksın, 400 bin doları veren en iyi yerden ev sahibi oluyor. TOKİ’yi asıl işlevine döndüreceğiz. Sığınmacıları da en geç iki yıl içinde ülkelerine göndereceğiz.

SAVUNMA SANAYİSİ POLİTİK DEĞİL

Teknolojisi yüksek ürünler üreteceğiz. Savunma sanayi politik bir mesele değildir. Partiler arasında bir kavga aracı değildir. Bu konuda ilk önemli adımı atanlar rahmetli Ecevit ve Özal’dır. Propaganda yapıyorlar, ‘Sakın oy vermeyin bunlar gelince İHA’ları, SİHA’ları kaldıracaklar’ diye. Hayır efendim, senden çok daha güzelini, iyisini yapacağız. Başta GATA olmak üzere bütün askeri hastaneleri açacağız. İki kırmızı çizgimiz var, vatanımız ve bayrağımız.”

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Öte yandan Kılıçdaroğlu Twitter’dan yayınladığı videoda “Bay Kemal’in Tahtası-4. Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart” diyerek ekonomiyle ilgili programını anlattı.

ESKİDEN MAKARNACI DİYE ALAY EDİLİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, soğan tartışmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şöyle dedi: “Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. ‘Soğan kafalı’ diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık. Çok zor oldu ama başardık. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık.”