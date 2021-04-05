Ãœniversite okumak ve oyunculuk eÄŸitimi almak iÃ§in 2103 yÄ±lÄ±nda memleketi Hatay'dan Ä°stanbul'a gelerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Kadir Has Ãœniversitesi Sinema ve Televizyon BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden mezun olan ÅžÃ¼kriye Bulgurcu, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki evinde arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼ bulundu.

Â ADLÄ° TIP BEYÄ°N KANAMASI DEDÄ°

ÅžÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine, ÅžÃ¼kriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Burada yapÄ±lan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pÄ±htÄ± oluÅŸtuÄŸu belirlenirken, Ã¶n otopsi raporuna gÃ¶re Ã¶lÃ¼m sebebinin beyin kanamasÄ± olduÄŸu kaydedildi.

TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardÄ±ndan memleketi Hatay'daki MezarlÄ±k Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antakya Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda son yolcuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Oyunculuk hayali olan kÄ±zÄ±na bakmak iÃ§in yÄ±llarca hastanede temizlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan ÅžÃ¼kriye Bulgurcu'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakÄ±nlarÄ±, defin sÄ±rasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durabildi.

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