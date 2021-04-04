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Gündem
İzzet NAZLI/ HATAY (DHA)
Haber Giriş: 04.04.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Şükriye Bulgurcu'nun sır ölümü! Gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Şükriye Bulgurcu'nun sır ölümü! Gözyaşlarıyla toprağa verildi

İstanbul’da oyuncu Şükriye Bulgurcu (28) evinde ölü bulundu. Genç kızın ölümündeki sır perdesi henüz çözülemedi. Bulgurcu'nun cenazesi memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay’dan İstanbul'a giderek, başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece’deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Bulgurcu’nun evinde hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü’nden uzman ekipler inceleme yaptı. Evin kapısı içeriden kilitliydi. Bu detay evde Şükriye’den başka kimsenin olmadığını gösteriyordu. Evde herhangi bir boğuşma izi de yoktu. Yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Genç kadının vücudunda darp ve herhangi bir yara da yoktu. Şükriye’nin ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak girdi. Genç kadının ölümündeki sır perdesini, yapılacak detaylı otopsi aralayacak.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Şükriye Bulgurcu'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi.

Şükriye Bulgurcunun sır ölümü Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Sır ölüm
Sır ölüm

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