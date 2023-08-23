Suça bulaşanları sınır dışı ediyoruz

Haberin Devamı



Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:



NEFES ALDIRMIYORUZ



253 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Diğer kurumlarımız gibi Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizin yeni bir ruha kavuştuğunu memnuniyetle görüyoruz. Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli sonuçlar alıyoruz. Bölücü örgütün Kandil’deki baronlarına ve Suriye’deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz. Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Bugüne kadar 45 kişi terör örgütünden kaçarak aileleriyle kucaklaştı. 32 terörist ikna yoluyla teslim oldu. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. 2.5 ayda 61 bin kaçak Türkiye’yi mülteci akınıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkartıyoruz. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olarak ülkemizde bulunan veya suça bulaşanları da tespit ediyor süratle sınır dışı ediyoruz. Son 2.5 ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi.”



KOORDİNASYON SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK



Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasının aksine, Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarıda hiç şüphesiz hükümetimizin kararlılığı yanında, askerinden polisine; jandarmasından sahil güvenliğine; bekçisinden istihbaratına tüm emniyet birimlerimizin uyum içinde çalışmasının büyük payı vardır. Teknolojinin de sağladığı imkanlar sayesinde bir dönem en önemli sıkıntı kaynağımız olan ‘koordinasyon sorununu’ çözüme kavuşturduk. Tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yürütebilir hale geldik. Suç ile ve suçlu ile mücadele yanında suçu önleyici faaliyetler konusunda da ciddi mesafe kat ettik. Muhalefetin ve Türkiye’nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerinin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Jandarmamıza dil uzatacak, hakaret edecek kadar gözü dönmüşlerin iftiralarına asla kulak asmıyoruz.