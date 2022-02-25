Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rus hava aracı böyle vurulduRus hava aracı böyle vuruldu! #Rusya
Dünyada böyle yankılandı Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyorDünyada böyle yankılandı! 'Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyor'#RUSYA
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
Arda Güler baş döndürdü Golden önce resital... “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo” Arda Güler baş döndürdü! Golden önce resital... " “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo”#Arda Güler
Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çektiHaftalar sonra görüntülendi... Ece Erken'in bitkin hali dikkat çekti!#Ece Erken
HABERLERGündem Haberleri

Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

#Elazığ#Trafik Kazası#KAZA

Elazığ’da su birikintisine giren otomobil takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Elazığ Güney Çevre Yolu Keklik Tepe üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 34 TY 9504 plakalı otomobil, yağmur sonrası oluşan su birikintisine girdi. Takla atan araçtaki 3 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin tedavisi ambulansta yapılırken, biri ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yoldaki su birikintisinin boşaltılması için karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Gözden Kaçmasın

Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryoHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ukrayna tüm dünyaya duyurdu Kritik bölge el değiştirdiUkrayna tüm dünyaya duyurdu! Kritik bölge el değiştirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Trafik Kazası#KAZA

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya