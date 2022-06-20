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Gölete giren çocuklardan kötü haber!

#KONYA#BoÄŸulma#Gölet
GÃ¶lete giren Ã§ocuklardan kÃ¶tÃ¼ haber

Konyaâ€™nÄ±n SeydiÅŸehir ilÃ§esinde eskiÂ kum ocaÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda bulunan gÃ¶lete giren 5 Ã§ocuktanÂ Talha Korkmaz (16) ve Ferhat ÅžÄ±k (14) boÄŸuldu.Â  BoÄŸulma tehlikesi geÃ§iren Ferhat ÅžÄ±kâ€™Ä±nÂ kardeÅŸleri Mustafa ÅžÄ±k (16) veÂ Sedat ÅžÄ±k (13) ile arkadaÅŸlarÄ± Mert DoÄŸan (15) ise kendi imkanlarÄ±yla kurtuldu.Â

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Olay, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Tol Mahallesiâ€™nde eski kum ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Mahallede oturan Talha Korkmaz,Â Mert DoÄŸan,Â Mustafa ÅžÄ±k ve kardeÅŸleri Ferhat ÅžÄ±k ileÂ Sedat ÅžÄ±k eski kum ocaÄŸÄ±nda kar ve yaÄŸmur sularÄ±yla oluÅŸan gÃ¶letinÂ bulunduÄŸuÂ alana gitti. Suya giren Ã§ocuklar boÄŸulma tehlikesi geÃ§irdi. Bir sÃ¼re Ã§Ä±rpÄ±nan Talha Korkmaz ve Ferhat ÅžÄ±k suya batarak gÃ¶zden kaybolurken,Â Mustafa ÅžÄ±k, Sedat ÅžÄ±k ve Mert DoÄŸan ise kendi imkanlarÄ±yla kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±.

Sudan Ã§Ä±kan 3 Ã§ocuk, Ã§evredekilere haber verdi.Â Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye jandarma, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi ve itfaiyenin su altÄ± kurtarma ekipleri geldi. DalgÄ±Ã§larÄ±n su altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aramada Talha Korkmaz ve Ferhat ÅžÄ±kâ€™Ä±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. Sudan Ã§Ä±kartÄ±lan 2 Ã§ocuÄŸun cesedi otopsi iÃ§in SeydiÅŸehir Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklardan Talha Korkmazâ€™Ä±n, babasÄ±nÄ±n mahallenin muhtarÄ± Ä°smail Korkmaz olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â Â 

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SeydiÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Tutal da olay yerinde incelemelerde bulundu.Â Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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#KONYA#BoÄŸulma#Gölet

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