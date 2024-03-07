Şu ana kadar yapılan en büyük yardım… 300 bin koli önce Mısır’a ardından Gazze’ye ulaşacak

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Gazze için dev bir yardım operasyonu başlatıldı. 300 bin koli malzemenin gemiye yüklenmesi 3 gün sürdü. Mersin’den kalkacak gemi, 36 saat sonra Mısır’da olacak. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Halil Kahraman Gazze’ye giden yardım gemisini görüntüledi.

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu operasyonda en doğru şey ihtiyaçların doğru belirlenmesi. Biz sürecin başından beri hem Mısır Kızılay’ı hem Filistin Kızılay’ı ile irtibat halindeyiz, bu göre bağışçılarımız için listeler yayınlıyoruz. AFAD ve Kızılay olarak iyilik yolunun açık kalması için girişimlerde bulunduk.

Bu yedinci, 3 bin tonluk şimdiye kadar giden en büyük yardım gemimiz. O kadar çok bağışçımız ve sivil toplum kuruluşumuz destek veriyor ki biz ikinci gemiyi yani bu gemi gidip geldikten sonra tekrar dolduracak kadar yardımı toparlamış durumdayız. Ramazan’ın ortasında yirmi altısı gibi ikinci gemiyi göndereceğiz. Aynı gemi tekrar gidecek.

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Üst kısım çoğunlukla unla dolu. 620 ton un var. Toplam 200 tırlık malzeme var. 100 bin kolilik MUSİAD’la oluşturduğumuz kampanya sonucu alınan hazır gıda var. Bunlar özel gıdalar, açıldığı zaman hemen tüketilebiliyor.

Onun dışında hijyen kolileri var. Toplam 5 bin kapasiteli mutfak var. Daha önce de Gazze’de daimi delegasyonumuz vardı. Şu an 5 yerel personelle içeride hem dağıtımlara hem yemek pişirmeye devam ediyoruz. İki de bombalandı oradaki mutfak. Şimdi biz mobil mutfakları gönderiyoruz. Günlük 5 bin yemeği dağıtmaya devam ediyor olacağız.

Uluslararası yolu açabilmenin yolu Kızılay üzerinde geçiyor. Biz il başlarda Refah kapısının çok açık olmadığı günde 12 tırı bazen hiç geçmediği günler vardı. Tüm STK’larımıza oralara göndermeleri gereken bir yükleri varsa AFAD veya Kızılay’a iletebilirler.