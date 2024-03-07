ABD, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını sessizce onayladı

Washington Post'un ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı bir rapora göre, ABD'li yetkililer geçtiğimiz günlerde gizli bir brifingde Kongre'ye ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını onayladığını ve teslim ettiğini söyledi.





Habere göre, satışlar arasında binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba ve diğer silahlar yer alıyor. Ayrıca her satışın maliyeti, dikkate alınması gereken minimum tutarın altına düştüğü için, öncelikle Kongre tarafından onaylanmalarına gerek kalmadı. Başka bir deyişle satış tutarlarının düşük olması nedeni Kongre onayı bypass edildi.





Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğinin altını çizdi.