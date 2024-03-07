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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Suriye'den gelen haberlere göre İsrail ordusu, Çarşamba gecesi Suriye'den Golan Tepeleri'ne iki roket atılmasının ardından Suriye'nin güneyinde Suriye Ordusu'na ait iki bölgeyi vurdu.
Yerel Daraa 24 haber sitesine göre İsrail saldırıları, İsrail-Suriye sınırına yaklaşık 10 km uzaklıktaki Jasim yakınlarındaki bölgeleri hedef aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Washington'un İsrail ve Hamas'ın önümüzdeki hafta başında başlayacak olan Müslümanların kutsal ayı Ramazan'dan önce hâlâ ateşkes konusunda anlaşmaya varabileceğine inandığını söyledi. Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğinin altını çizdi.
Çin dışişleri bakanı Wang Yi, Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşı "medeniyet adına bir utanç" olarak nitelendiriyor ve Pekin'in "derhal ateşkes" çağrısını yineliyor.
Wang basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Bugün, 21. yüzyılda bu insani felaketin durdurulamaması insanlık için bir trajedi ve medeniyet için bir utançtır."
Washington Post'un ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı bir rapora göre, ABD'li yetkililer geçtiğimiz günlerde gizli bir brifingde Kongre'ye ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını onayladığını ve teslim ettiğini söyledi.
Habere göre, satışlar arasında binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba ve diğer silahlar yer alıyor. Ayrıca her satışın maliyeti, dikkate alınması gereken minimum tutarın altına düştüğü için, öncelikle Kongre tarafından onaylanmalarına gerek kalmadı. Başka bir deyişle satış tutarlarının düşük olması nedeni Kongre onayı bypass edildi.
Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğinin altını çizdi.
ABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinde iki insansız hava aracına saldırı düzenlediğini ve bunun "bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanması gemilerine yakın bir tehdit oluşturduğunu" söyledi.
İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki üç farklı yasadışı yerleşim biriminde 3.500 konut birimini esasen onayladı.