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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD'nin İsrail taktiği deşifre oldu! Washington Post yazdı: Kongre resmen bypass edilmiş!

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#İsrail#ABD#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABDnin İsrail taktiği deşifre oldu Washington Post yazdı: Kongre resmen bypass edilmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 08:27

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise Washington Post'un deşifre ettiği planı yazdı. ABD'li gazete Washington'un Kongre'yi nasıl bypass ederek İsrail'e silah sattığını yazdı. Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğinin altını çizdi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail ordusu Golan'a roket saldırısının ardından Suriye'yi vurdu

Suriye'den gelen haberlere göre İsrail ordusu, Çarşamba gecesi Suriye'den Golan Tepeleri'ne iki roket atılmasının ardından Suriye'nin güneyinde Suriye Ordusu'na ait iki bölgeyi vurdu.


Yerel Daraa 24 haber sitesine göre İsrail saldırıları, İsrail-Suriye sınırına yaklaşık 10 km uzaklıktaki Jasim yakınlarındaki bölgeleri hedef aldı.

ABD, Gazze'de ateşkes anlaşmasının hâlâ mümkün olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Washington'un İsrail ve Hamas'ın önümüzdeki hafta başında başlayacak olan Müslümanların kutsal ayı Ramazan'dan önce hâlâ ateşkes konusunda anlaşmaya varabileceğine inandığını söyledi. Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğinin altını çizdi.

Çin Dışişleri Bakanı Gazze'deki savaşı 'medeniyet için bir utanç' olarak nitelendirdi
Çin Dışişleri Bakanı Gazzedeki savaşı medeniyet için bir utanç olarak nitelendirdi

Çin dışişleri bakanı Wang Yi, Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşı "medeniyet adına bir utanç" olarak nitelendiriyor ve Pekin'in "derhal ateşkes" çağrısını yineliyor.


Wang basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Bugün, 21. yüzyılda bu insani felaketin durdurulamaması insanlık için bir trajedi ve medeniyet için bir utançtır."

ABD, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını sessizce onayladı
ABD, 7 Ekimden bu yana İsraile 100den fazla silah satışını sessizce onayladı

Washington Post'un ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı bir rapora göre, ABD'li yetkililer geçtiğimiz günlerde gizli bir brifingde Kongre'ye ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını onayladığını ve teslim ettiğini söyledi.


Habere göre, satışlar arasında binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba ve diğer silahlar yer alıyor. Ayrıca her satışın maliyeti, dikkate alınması gereken minimum tutarın altına düştüğü için, öncelikle Kongre tarafından onaylanmalarına gerek kalmadı. Başka bir deyişle satış tutarlarının düşük olması nedeni Kongre onayı bypass edildi.


Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğinin altını çizdi.

ABD ordusu, Yemen'de iki insansız hava aracına saldırı düzenlediğini açıkladı

ABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinde iki insansız hava aracına saldırı düzenlediğini ve bunun "bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanması gemilerine yakın bir tehdit oluşturduğunu" söyledi.

İsrail, Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde konut inşaatına yeşil ışık yaktı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki üç farklı yasadışı yerleşim biriminde 3.500 konut birimini esasen onayladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail ordusu Golan'a roket saldırısının ardından Suriye'yi vurdu
timelineABD, Gazze'de ateşkes anlaşmasının hâlâ mümkün olduğunu söyledi
timelineÇin Dışişleri Bakanı Gazze'deki savaşı 'medeniyet için bir utanç' olarak nitelendirdi
timelineABD, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını sessizce onayladı
timelineABD ordusu, Yemen'de iki insansız hava aracına saldırı düzenlediğini açıkladı
timelineİsrail, Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde konut inşaatına yeşil ışık yaktı
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#İsrail#ABD#Gazze

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