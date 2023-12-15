SP’li vekilin son sözleri oldu: Hepinizi saygıyla selamlıyorum

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Meclis Genel Kurulu’nda salı günkü konuşmasının sonunda kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Bitmez’in duran kalbi hekim milletvekillerinin masajıyla çalıştırılmıştı. On yıl önceden kalp rahatsızlığı, damarlarında stent ve diyabet olan Hasan Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde 46 saati aşkın tedavi gördü. Yapay kalp ve akciğer cihazlarıyla dün öğle saatlerine kadar yaşama tutunabildi.

SİYASETTE HÜZÜN

Bitmez’in vefatı, bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis’te ve siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, bakanlar ve parti genel başkanları; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Bitmez’in ailesine telefonla taziye mesajlarını iletti. Devlet yetkilileri, bakanlar ve her kesimden parti yöneticileri ayrıca taziye mesajları yayınladı. Bitmez’in vefat haberi üzerine Meclis’teki bütçe görüşmesine ara verildi. Söz alan bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleri, başsağlığı dileklerinde bulundu.

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GRUP SAYISI TEHLİKEDE

Bitmez’in vefatıyla Meclis’te milletvekili sayısı 599’a ve Saadet grubu 19 sandalyeye düştü. Partilerin grup oluşturabilmesi için en az 20 vekil gerekiyor. Saadet Partisi, Gelecek Partili milletvekilleriyle 20 sandalyeye ulaşıp grup kurmuştu. Katılım olmazsa SP’nin grup statüsü düşecek.

MECLİS’TEN UĞURLANDI

- Meclis Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüde yaptığı konuşma sırasında geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için dün TBMM’de resmi tören yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda bakan ve milletvekili törende Bitmez’in ailesi ve yakınlarıyla birlikte saf tuttu. Tören sırasında Bitmez’in babası ve yakınları Filistin bayrağı taşıyan atkılar taktı. Bitmez’in tabutuna da Filistin bayrağı asıldı. Hasan Bitmez bugün İstanbul Fatih Camisi’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

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Meclis’te yapılan törende Özel, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Hasan Bitmez’i yan yana uğurladı.

TBMM TARİHİNDE 4. ÖLÜM

- Hasan Bitmez’in kaybı, Türk parlamento tarihinde TBMM çatısı altında dördüncü ölümlü vaka oldu. İkisi cinayetti.

- 9 Şubat 1925’te toplantı halindeki Meclis’in koridorunda yaşanan olayda Ardahan Mebusu Halit Karsıalan öldürüldü. Karsıalan, çıkan bir tartışma nedeniyle nereden geldiği açıklanamayan bir kurşunla hayatını kaybetti. Bu olay tarihte faili meçhul kalırken, şüpheli mebuslar “meşru müdafaa” gerekçesiyle sadece ifade verdi.

- 29 Mart 1989’da Siirt Bağımsız Milletvekili İdris Arıkan ile ANAP’lı Zeki Çeliker arasındaki kavgada araya giren DYP Siirt Milletvekili Abdülrezzak Ceylan, Arıkan’ın silahını ateşlemesi üzerine göğsünden vuruldu.

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- 30 Ocak 2001’de ise TBMM İçtüzüğü değişikliği görüşmelerinde çıkan kavgada yumruk darbeleri alan DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu, bu olayda kasıtlı olmadan ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle hapis cezası aldı.