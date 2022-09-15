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Sözleri yürekleri dağladı! Acılı baba Yunan zulmünü anlattı

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#Marmaris#Göçmen#Yunanistan
Sözleri yürekleri dağladı Acılı baba Yunan zulmünü anlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 15:21

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenlerin arasında bulunan ve birisi 9 aylık iki çocuğu olmak üzere ailesinden beş kişiyi kaybeden Muhammed Berjas, "Eşim ve çocuklarım bana tutunarak geceden sabaha kadar beklediler ama çok su yuttular dayanamadılar" dedi. Berjas, "Yunan askerleri ailemi yok etti, Yunanistan'a dava açacağım" diye konuştu.

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında önceki gün Türk sahil güvenliği tarafından 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, içlerinde bebekler ile çocukların da olduğu 6 düzensiz göçmenin cansız bedeninin denizden çıkarılmasından sonra, henüz 1 yaşına girmemiş ve 4 yaşında hayatını kaybeden çocukların babası, can salından sağ olarak kurtulan Muhammed Berjas o anları anlattı.

Sözleri yürekleri dağladı Acılı baba Yunan zulmünü anlattı

"BİZİ DÖVDÜLER, SU BİLE VERMEDİLER"

Eşini ve çocuklarını kaybeden Muhammed Berjas yaşadıkları kabus dolu o saatleri şu şekilde anlattı:

"Biz Lübnan'dan bir tekne ile İtalya’ya gitmek üzere yola çıktık. Yunan adası yakınlarında yakıtımız bitince Yunan sahil güvenlik ekiplerine durumu anlattık. Onlar bizi teknemizden indirdiler, dövdüler, değerli eşyalarımızı aldılar, su bile vermediler. Kendi gemilerine alarak saatlerce gezdirdiler nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonra bizi gruplara ayırarak can sallarına bindirdiler. Ben ve ailem dördüncü can salındaydık. Sonra Yunan gemisi birden bir hareket yaptı ve büyük bir dalga botumuzu devirdi."

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"ŞİŞMEYEN BOTA BİNDİRİP AİLEMİ YOK ETTİKLERİ İÇİN DAVACIYIM"

Eşi, iki çocuğu ve iki akrabasını kaybeden Berjas, "Botun zaten havası inikti, kapatma tıpasını bile takmamışlardı, can mücadelemiz başladı. Benim bindiğim can salında eşim, baldızım, yeğeni ve iki çocuğum toplam beş kişi ailemden kaybettim. Hala aranan kayıplar da amcam ve amcamın oğlu. Eşim ve çocuklarım bana tutunarak geceden sabaha kadar beklediler ama çok su yuttular dayanamadılar" diyerek, havası tam şişirilmemiş bota bindirip ölüme terk ettikleri ailesi için Yunanistan’a dava açacağını belirtti.

Sözleri yürekleri dağladı Acılı baba Yunan zulmünü anlattı

Berjas son olarak, kendilerine ve cenazelerine sahip çıkan Türk askerlerine de teşekkür etti.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, iki sahil güvenlik botu ve dalış timleri kayıp olduğu belirtilen kişileri aramaya devam ediyor.

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#Marmaris#Göçmen#Yunanistan

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