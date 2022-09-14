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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan tepkisi: Lanet olsun insanlığınıza

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#Yunanistan#Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 12:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesine tepki göstererek "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı" mesajını paylaştı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığını; 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

BAKAN SOYLU: LANET OLSUN İNSANLIĞINIZA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hayatını kaybeden 2 kardeşin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Son dakika... İçişleri Bakanı Soyludan Yunanistan tepkisi: Lanet olsun insanlığınıza

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GÖÇMEN FACİASI İLE İLGİLİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ege’deki göçmen faciası ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik botu görevlendirilmiş ve tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edilmiş, yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen kurtarılmış ve can salı civarından 2’si bebek, 3’ü çocuk, 1’i kadın toplam 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır" denildi.

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#Süleyman Soylu#Yunanistan#Göçmen

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