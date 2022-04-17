Soylu: Sıkıntılardan bizi çıkartabilecek güçlü bir liderimiz var

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Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çekilip taleplerini dinledi.

"ALLAH DEVLETTEN VE MİLLETTEN RAZI OLSUN DENİLEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRDİNİZ"



İftar sonrası konuşan Bakan Soylu, “10 yılda bir darbe bekleyen bu ülkede, şehitler verme pahasına darbeyi bastırma anlayışını yerleştirdiniz. Ne uçan, ne de yürüyen bir şey üretemeyen bu ülkeyi, insansız hava aracı, helikopter üreten ve otomobil üretmek için bismillah diyen bir ülke haline getirdiniz. Yurt dışında gördüğümüz havalimanları, hastaneleri hayranlıkla eşe dosta anlattığımız ülkeyi, dünyanın en büyük havalimanı ve dünyanın en modern hastanelerine sahip bir ülke haline getirdiniz. Neredeyse bütün uluslararası kuruluşlardan talimat alan bu ülkeyi, bugün kendi göbeğini kendi kesen, terörle mücadele ederken kimseden izin almayan, sınır ötesi operasyon yapamazsın, Akdeniz'de, Karadeniz'de doğalgaz, petrol arayamazsın dediklerinde, bu tehditleri elinin tersi iten, hakkını arayan ve bu coğrafyanın her noktasında sözü ve hükmü geçen ve ilgi alanlarını etki haline getiren ve mazlumların umudu olan bir ülke haline getirdiniz. Her afette nerede bu devlet denilen bu ülkeyi, Allah devletten ve milletten razı olsun denilen bir ülke haline getirdiniz" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYANIN HAYRANLIK İLE İZLEDİĞİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAR"



Sözlerine devam eden Bakan Soylu, "Yanı başımızda devlet otoritesinin terör örgütleri tarafından bırakılmadığı, bir komşumuzun ambargoya maruz kaldığı terör örgütlerinin neredeyse bu iki devlet üzerinde hakimiyet kurduğu, uyuşturucu ve göç kotası üzerinde olan Amerika ve Avrupa’nın kuzeyimizde başka güneyimizde başka hesaplarının olduğu. Sınırlarının çevresinde en az 8 milyon göçmenin beklediği, içeride 40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK’ya bir de FETÖ ve DEAŞ belasının eklendiği bir coğrafyada, burada açık yürekle söylüyorum. 50 gramlık oy pusulası ile herkesin bu ülkenin geleceğine tahakküm kurmaya çalıştığı bir zaman dilimi içerisinde yapamazsınız, beceremezsiniz diye biz küçük gördükleri zaman dilimi içerisinde onların tahakkümünden Türkiye’yi çekip aldınız. Bu sadece Türkiye’ye umut değil. Etrafınızdaki coğrafyayı bir cendereye döndürmek isteyenlere karşı umut olan bir anlayışı milletin gücü ile sizler gerçekleştirdiniz. Ben buraya sadece bir iftar yemeğine gelmedim. Bu milletin bir evladı olarak sizlere teşekkür etmeye geldim. AK Parti iktidara gelirken bugün ana muhalefetin partisinin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında teker teker dolaşmadı, milletin hizmetkarıyım, dedi. Yine ana muhalefetin yaptığı gibi dünyanın zengin ve güçlü ülkelerine selam çakarak bu ülkenin hükümetini onlara devretme planları içerisinde olmadı. Bugün Türkiye'de bir takım zorluklar yaşanabilir. Tam 2 buçuk yıldır dünya bir pandemi ile karşı karşıya. Dünya’nın üretim dengeleri değişti. Ebetteki bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama şunu bilesiniz. Etrafımızdaki coğrafyadan da dünyadan da bu sıkıntılardan bizi bir an önce çekip çıkartabilecek güçlü bir liderimiz, güçlü bir kadromuz ve bütün dünyanın hayranlık ile izlediği Recep Tayyip Erdoğan var. Biz ona güveniyoruz ve inanıyoruz. Bir Kılıçdaroğlu'na bakın, söyledikleri İmamoğlu’na bakın, diğer söyledikleri Yavaş’a bakın birde Tayyip Erdoğan'a bakın” diye konuştu.