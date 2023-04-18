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Soylu: Bulgaristan'la birlikte Rezve Deresi'ne köprü kuruyoruz

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#Süleyman Soylu#Rezve Deresi#Bulgaristan
Soylu: Bulgaristanla birlikte Rezve Deresine köprü kuruyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 23:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan'la birlikte Rezve Deresi'nin üzerine bir köprü yapılacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bulgaristan'la Türkiye arasında yeni bir köprünün yapılacağını söyleyen Soylu, "Önümüzdeki günlerde Rezve Deresinin üzerinde Bulgaristan'la beraber bir köprü yapıyoruz. Ve köprüyü de biz yapacağız. Onlarla da öyle konuştuk. Planını, projesini kabul ettiler. İlk önce bir yürüyüş yolu olarak, yürüyüş geçişi olarak yapacağız. Daha sonra onun belki bir araç geçişine dönüştüreceğiz" dedi.

"MERSİN NÜKLEER SANTRALİNİN BİRİNCİ ETABI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILACAK"

Türkiye'nin bir çok alanda başarılı işlere imza attığını vurgulayan Soylu, "Sakarya gazını inşallah önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız güçlü bir müjdeyle milletimizin kullanımına sunacak. Eğer bir özgür ve hür olmasaydık, kararlarımızı kendi kendimize veremeseydik Sakarya gazı bizim sistemimiz içinde olmazdı. Mersin'de nükleer santral yapıyoruz. Birinci etabı önümüzdeki günlerdeki açılacak ve sistemin içine enerji verilecek. Dünyanın en büyük barajlarından birisini yaptık Yusufeli Barajı, görseniz insanlar bunu nasıl yapabilirler? Bizim mühendislerimiz mi bunu yaptılar? diye kendi kendimize, devletimizin, özel sektörün neleri başarabileceğini, kendi kendimizi alkışlayarak, hem de yüksek sesle takdir edelim artık" diye konuştu.

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#Süleyman Soylu#Rezve Deresi #Bulgaristan

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