Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Soydaşlardan anlamlı destek

Güncelleme Tarihi:

#Bulgaristan#Yardım #Deprem
Soydaşlardan anlamlı destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Bulgaristan’dan Türkiye’ye yardım seferberliği devam ediyor. Bulgaristan’daki küçük bir Türk köyündeki teyzelerin ördüğü 2 bin 500 çorap ise bu seferberliğin en candan yardımları arasındaki yerini aldı.

Haberin Devamı

Bulgaristan’da 1 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Türk toplumu, Bulgar komşularıyla beraber depremzedeler için yardım toplamaya devam ediyor. Ülke çapındaki yardımların toplanmasında Türklerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) de ön planda. Şimdiye kadar 120 TIR’lık yardım Edirne AFAD tesislerine sevk edildi.

Soydaşlardan anlamlı destek


ÇORAP DEĞİL SEVGİ ÖRDÜLER

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğiyle işbirliğiyle bugüne kadar 45 bine yakın battaniye ve uyku tulumuyla birlikte binlerce çadır yatağı, aydınlatma cihazları, seyyar tuvaletler, 265 ton yiyecek ve 46 ton yardım malzemesi toplandı. HÖH lideri Ahmet Doğan’ın başlattığı kampanyayla toplanan 800 bin Euro’luk nakit bağışlar da Türkiye’ye gönderildi. Gerlova bölgesindeki yaşlı teyzeler ise elleriyle ördükleri 2 bin 500 geleneksel çetik çorabı Türkiye’ye gönderilmek üzere büyükelçiliğe teslim etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bulgaristan#Yardım #Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Hatayda 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı İşte binanın yapım süreci

Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İşte binanın yapım süreci

#Hatay
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

#Deprem
Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu