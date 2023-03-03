Soydaşlardan anlamlı destek

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Bulgaristan’da 1 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Türk toplumu, Bulgar komşularıyla beraber depremzedeler için yardım toplamaya devam ediyor. Ülke çapındaki yardımların toplanmasında Türklerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) de ön planda. Şimdiye kadar 120 TIR’lık yardım Edirne AFAD tesislerine sevk edildi.





Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğiyle işbirliğiyle bugüne kadar 45 bine yakın battaniye ve uyku tulumuyla birlikte binlerce çadır yatağı, aydınlatma cihazları, seyyar tuvaletler, 265 ton yiyecek ve 46 ton yardım malzemesi toplandı. HÖH lideri Ahmet Doğan’ın başlattığı kampanyayla toplanan 800 bin Euro’luk nakit bağışlar da Türkiye’ye gönderildi. Gerlova bölgesindeki yaşlı teyzeler ise elleriyle ördükleri 2 bin 500 geleneksel çetik çorabı Türkiye’ye gönderilmek üzere büyükelçiliğe teslim etti.