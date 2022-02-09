Sosyal medyaya damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan için onlarca mesaj yağdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları atan vatandaşlara tek tek yanıt verdi.

Erdoğan kendisine gönderilen 'Annem elinde Kuran 82 yaşında ilk günden beri sana duacı reis' mesajına "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" notuyla karşılık verdi.

Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin… https://t.co/0VVHIGGUkY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Bir başka video da ise ufak çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ettiği görüldü. Erdoğan bu videoya ise "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" yanıtını verdi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YAPILAN "GEÇMİŞ OLSUN" PAYLAŞIMLARI

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Yavrumuza maşallah… Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun… https://t.co/GbAh5meLgy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni… https://t.co/DRqCHoo4vI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize… Eşinize ve ailenize selamlarımla… https://t.co/wPSxHFRu5Z — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle… Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle… https://t.co/gH9794qzAl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Eslem kızım çok teşekkür ederim, Allah razı olsun… Şırnak Silopi’ye selamlar… https://t.co/DhFbwxVdEt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Bizi iri ve diri tutan şey, Elif Sude gibi pırlanta yavrularımızın bu dualarıdır… Gözlerinden öpüyoruz. Sağ ol, var ol… https://t.co/po4V0l7BTi — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Yavuz Selim evladım, çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öperim, sağ ol… https://t.co/6GEjx1IPTd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

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Lamia, Cemile Nur, Irmak ve Nehir kızlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliklere selamlarımı gönderiyorum... https://t.co/qYaLcFT6K5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Çok teşekkür ediyorum Zübeyde Hanım. Mehmet Zahid’e ve tüm Aydın’a selamlarımızı iletiyorum. Kalın sağlıcakla… https://t.co/kpXK2IhEsA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Aleykümselam Özgür Bey kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel yavrularımızı çok seviyorum. Sağlıcakla kalın… https://t.co/iM0DdH7rwt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Sağ olun Yelda Hanım. Minik yavrularımızın gözlerinden öperim… https://t.co/oBKSV52jVz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

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Recep Ömer evladımızı ve Reyyan kızımızı gözlerinden öpüyorum. Selam ve muhabbetlerimle… https://t.co/yQgyyZaT8T — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022