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Sosyal medyaya damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan için onlarca mesaj yağdı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#Koronavirüs
Sosyal medyaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan için onlarca mesaj yağdı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları yağmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlara tek tek teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları atan vatandaşlara tek tek yanıt verdi.

Erdoğan kendisine gönderilen 'Annem elinde Kuran 82 yaşında ilk günden beri sana duacı reis' mesajına "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" notuyla karşılık verdi.

Bir başka video da ise ufak çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ettiği görüldü. Erdoğan bu videoya ise "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" yanıtını verdi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YAPILAN "GEÇMİŞ OLSUN" PAYLAŞIMLARI

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#Koronavirüs

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