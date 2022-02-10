Çin Devlet Başkanı Xinping'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
İngilterede Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldüİngiltere'de Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü!#Lassa Ateşi
Transferler sonrası Torrentten ilk 11e neşterTransferler sonrası Torrent'ten ilk 11'e neşter!#Galatasaray
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Konyada yoğun kar Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildiKonya'da yoğun kar! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildi#Konya
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu Şaşırtan sonuçHerkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Şaşırtan sonuç#Nüfus
Tüm Türkiyede kullanımda Detayları ilk kez anlattıTüm Türkiye'de kullanımda! Detayları ilk kez anlattı#DR. E-Nabız
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Ve Rusya şartlarını açıkladıVe Rusya şartlarını açıkladı#Rusya
Son dakika... BDDK, kur korumalı mevduat bilgilerini paylaşacakSon dakika... BDDK, kur korumalı mevduat bilgilerini paylaşacak#BDDK
Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladımEdip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım#Edip Cansever
Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyorAltın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor#Altın
İki farklı Buse Yüzük bir günde çıktı...İki farklı Buse! Yüzük bir günde çıktı...#Buse Varol
Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış boşandıFırat Tanış ile eşi Kübra Tanış boşandı!#Fırat Tanış
Fenerbahçede büyük kaos Kupa hasreti, istifa sesleri, Mesut Özil...Fenerbahçe'de büyük kaos! Kupa hasreti, istifa sesleri, Mesut Özil...#Fenerbahçe
HABERLERDünya Haberleri

Çin Devlet Başkanı Xinping'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı

#Çin#Xi Jinping#ERDOĞAN

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Haberin Devamı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, geçtiğimiz cumartesi günü korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

Xi mesajında, "Eşim Peng Liyuan ve şahsım, size ve eşiniz Emine Hanım’a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin’in Türkiye’nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğine işaret eden Xi Jinping, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini,

Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Xi Jinping#ERDOĞAN

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü