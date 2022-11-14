Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyadan bomba provokasyonu yaptığı iddia edilen şüpheli operasyonla gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Bomba#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 18:40

Eskişehir’de patlama olacağına ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddia edilen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı. Takip sonucunda ekipler, şüpheli kadının Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak’taki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medyadan bomba provokasyonu yaptığı iddia edilen şüpheli operasyonla gözaltına alındı

Haberin Devamı

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Taksimdeki bombalı saldırı Teröristle ile ilgili yeni detaylar: 4 ay önce Türkiyeye gelmiş, tekstil atölyesinde çalışmışSon dakika... Taksim'deki bombalı saldırı! Teröristle ile ilgili yeni detaylar: 4 ay önce Türkiye'ye gelmiş, tekstil atölyesinde çalışmışHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Türkiye Taksim saldırısının kurbanlarına ağlıyor Anneden yürek dağlayan sözlerSon dakika... Türkiye Taksim saldırısının kurbanlarına ağlıyor! Anneden yürek dağlayan sözlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Bomba#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi