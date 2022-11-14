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Son dakika... Minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan'a acı veda! Annenin sözleri yürek dağladı

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#İstiklal Caddesi#Taksim#Ecrin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 14:37

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20'de meydana gelen patlamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin yaşamını yitirdi. Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri hava yolu ile Adana'ya getirildi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Saldırıda hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar da son yolculuğuna uğurlandı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli, Elazığ’da yaşayan Yusuf Meydan ailesiyle birlikte bir akrabalarının nişan töreni için İstanbul’a gelmişti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne gitti. Bu sırada meydana gelen patlamada Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki Ecrin hayatlarını kaybetti. Yusuf Meydan’ın eşi ise patlamada ağır yaralandı.

Son dakika... Minik Ecrin ve babası Yusuf Meydana acı veda Annenin sözleri yürek dağladı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri hava yolu ile Adana'ya getirildi. Törenle karşılanan küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirilerek, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

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'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR'

Bu sırada, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, buradan da ailenin Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Son dakika... Minik Ecrin ve babası Yusuf Meydana acı veda Annenin sözleri yürek dağladı

ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN İSTİKLAL CADDESİ'NE GİTMİŞLER

Ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi’ne gittiği, Mevlide Meydan’ın bir giyim mağazasına girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, küçük kızları Derin’i ise İstanbul’a giderken Adana’da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi.

Son dakika... Minik Ecrin ve babası Yusuf Meydana acı veda Annenin sözleri yürek dağladı

Son dakika... İstiklal Caddesindeki patlamadan acı detay Yağmur Uçarın fotoğrafı ortaya çıktı... Her birinin hikayesi ayrı

Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan acı detay! Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı... Her birinin hikayesi ayrı

TERÖRE LANET PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Bu arada, Yusuf Meydan’nın 2016’da Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası sosyal medya hesabından “Teröre lanet olsun” paylaşımı yaptığı görüldü.

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Son dakika... Minik Ecrin ve babası Yusuf Meydana acı veda Annenin sözleri yürek dağladı

ARZU ÖZSOY VE YAĞMUR UÇAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Taksim’deki terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

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Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırıda hayatını kaybeden anne kız Arzu Yağmur Uçar için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika... Minik Ecrin ve babası Yusuf Meydana acı veda Annenin sözleri yürek dağladı

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

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#İstiklal Caddesi#Taksim#Ecrin

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