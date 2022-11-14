Son dakika... Minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan'a acı veda! Annenin sözleri yürek dağladı

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli, Elazığ’da yaşayan Yusuf Meydan ailesiyle birlikte bir akrabalarının nişan töreni için İstanbul’a gelmişti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne gitti. Bu sırada meydana gelen patlamada Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki Ecrin hayatlarını kaybetti. Yusuf Meydan’ın eşi ise patlamada ağır yaralandı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri hava yolu ile Adana'ya getirildi. Törenle karşılanan küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirilerek, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

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'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR'

Bu sırada, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, buradan da ailenin Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN İSTİKLAL CADDESİ'NE GİTMİŞLER

Ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi’ne gittiği, Mevlide Meydan’ın bir giyim mağazasına girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, küçük kızları Derin’i ise İstanbul’a giderken Adana’da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi.

TERÖRE LANET PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Bu arada, Yusuf Meydan’nın 2016’da Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası sosyal medya hesabından “Teröre lanet olsun” paylaşımı yaptığı görüldü.

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ARZU ÖZSOY VE YAĞMUR UÇAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Taksim’deki terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırıda hayatını kaybeden anne kız Arzu Yağmur Uçar için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.