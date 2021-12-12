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'Sosyal medya demokrasi için bir tehdit kaynağı'

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sosyal Medya#Dijital Faşizm
Sosyal medya demokrasi için bir tehdit kaynağı

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada üretilmiş haberlerle dezenformasyonun yayıldığını söyledi ve “Özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, demokrasi için tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı’nın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği zirveye gönderdiği videoda özetle şu mesajları verdi:

DEZENFORMASYON HIZLA YAYILIYOR

“Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı, dijitalleşmenin sosyal ve beşeri hayatımızı derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de gün geçtikçe artıyor.

Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür.

KÜRESEL GÜVENLİK SORUNU

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Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden insanımızın, toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz.

HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLLER

Dünyadaki iyi örnekler ışığında, kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tüm bunları yaparken de demokrasinin ve uluslararası hukukun bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ediyoruz. Maddi gücü, uluslararası konumu, iddiası ne olursa olsun kimsenin, hiçbir şirketin hukukun üstünde olmayacağını vurguluyoruz. Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ulusal kamu diplomasisi strateji belgesi ve eylem planını yayınlayarak ilgili kurumlarımızın yol haritasını oluşturduk. Halen hazırlıkları süren stratejik iletişim politika belgesiyle inşallah bu çabalarımızı bir üst seviyeye taşıyacağız.”

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sosyal Medya#Dijital Faşizm

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