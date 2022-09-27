Sosyal konutta ilk temel 25 Ekim'de

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Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından Millete Sesleniş konuşmasında birçok kesimi ilgilendiren açıklamalar yaptı:

5 MİLYON BAŞVURU GELDİ

“Adını İlk Evim İlk İş Yerim olarak koyduğumuz bu kampanya toplamda 500 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konutu, 100 bin arsasını ve 10 bin işyerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek projenin 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim’de atıyoruz. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya, Türkiye’nin bu zamana kadar yapılmış en büyük konut projesi olacaktır.

311 BİN HANEYE DOĞALGAZ DESTEĞİ

Doğalgaz tüketim desteğinin ilk ödemelerini 311 bin haneye ödeme yaptık. Yeni başvuru döneminde ev sahipleri yanında kiracıları da destek kapsamına aldık. Destek tutarını hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında olacak şekilde arttırdık. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmaya kararlıyız.

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40 MİLYAR TL’LİK AİLE DESTEĞİ

15 milyar lira bütçeye sahip Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçeyi 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programı ülkemizdeki toplam hane sayısının yaklaşık onda birine ulaştırmış oluyoruz. Elektrik tüketim desteğinden Türkiye Aile Desteği’ne başvuran aileler de yararlanabilecek.

HEDEFİMİZ SAVAŞI SONLANDIRMAK

Özellikle tahıl koridorunun açılması ile başlayan diplomatik başarının esir takası ile devam etmesi ülkemiz açısından gurur verici bir gelişme olmuştur. Hedefimiz her iki lideri en kısa sürede bir araya getirerek daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan bu savaşı sonlandırmaktır.”

YUNANİSTAN’DAKİ YIĞINAKLAR

ATİNA’yla gerilen ilişkilere dair Cumhurbaşkanı’ndan şu mesajlar geldi: “Biz dünyada savaşları, krizleri, gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret sarf ederken komşumuz Yunanistan’ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan ne siyasi, ne askeri ne de ekonomik muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Daha geçtiğimiz ağustos ayında 100’üncü yıldönümünü kutladığımız zaferlerin Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacak. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, çocukları ve kadınları hunharca öldürdüğü Tripoliçe katliamı gibi hadiseleri zafer gibi kutlayanlar henüz tarih önünde bunların hesabını vermediler. Aynı zihniyetin Ege’de, Akdeniz’de botlarını batırarak ölüme terk ettiği, taammüden katlettiği çocukların, masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır.

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BİZİM SEVİYEMİZE ÇIKARMAYA YETMEZ

Yunanistan’a yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Ne o askeri yığınaklar ne ekonomik destekler Yunanistan’ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Yunanistan’a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkânları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Bu da iyi biline.”

ADINI NE KOYACAKTIK?

“Sadece bu ayın ilk 22 gününde Osmangazi Köprüsü’nü günde ortalama, Bay Kemal burayı iyi dinle, 51 bin araç kullandı” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Köprünün ve otoyolun araç garantisi oranı yüzde 116’ya, garanti rakamının üstüne çıkmış durumdayız. Bu ayın ilk 22 gününde Çanakkale Köprüsü’nün günlük araç ortalaması 8 binin üzerine çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde günlük araç geçiş ortalaması 113 binin üzerine çıktı. Adını niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Ne koyacaktık, kendi adını koysaydın. Ben öldükten sonra siz koyarsınız. Ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın 22 gününde toplam 30 bin 970 uçuşla seyahat eden 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Mesele bu, sen ne yaptın onu söyle. İstanbul’da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış olmaz. Bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız. Belediyeleriniz ne yaptı, bunları söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz, yapamazsınız.”

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KÜRESEL DİPLOMASİNİN KALBİ

ERDOĞAN BM toplantısı için gittiği New York’ta yabancı liderlerle temasını Türkevi’nde gerçekleştirirken dün de “BM’nin tam karşısındaki Türkevi binamız görüşmelerimize ev sahipliği yaptı. Türkevi, küresel diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden biri haline dönüştü” dedi.

ÇİFTÇİ BORCU HASAT SONU

* ERDOĞAN “Bugün kabine toplantımız bayağı neşeliydi, canlıydı” derken çiftçilerle ilgili düzenlemeleri şöyle anlattı:

* “Çiftçilerimizin en büyük gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını geçtiğimiz mart ayında yüzde 18’den 8’e düşürerek üreticilerimize yıllık 3 milyar lira destek sağlamıştık.

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* Bugün de elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenlemenin müjdesini çiftçilerimize veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine yani hasat sonunda yani ürünler satıldıktan sonra gelirler elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak maliyetin bedelini Hazine’den alacak.

* Çiftçilerimiz geçmiş elektrik borçlarını 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Gecikme cezası uygulanmadan ana paranın bir kısmından feragatla tahsili hususunda mutabakata varıldı.

* Sosyal yardım alan vatandaşlarımız için de müjdelerimiz var. Bütçeyi 6 milyar liradan 11.5 milyar liraya çıkarmıştık.

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* Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 300 TL’den 600 TL’ye, eşi vefat eden kadınlara yardımı 500 liradan 1000 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 TL’den 100 TL’ye yükselttik.

ÖĞRENCİLERE BESLENME YARDIMI ARTTI

ERDOĞAN “Kredi ve burs konusunda Türkiye, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir” diyerek öğrencilere de müjde açıkladı: “Başvuran her öğrencimiz kredi, şartları tutan her öğrenci burs alabilmektedir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ilişkin düzenleme ekim ayında Meclis gündemine de gelecektir. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyoruz. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yükseköğrenim yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkartıyoruz. Böylece beslenme yardımını 2.5 katlık artışla aylık 1800 TL’ye yükseltiyoruz.”