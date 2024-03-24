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Sosyal etkinlik karnede

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Sosyal Etkinlik#Karne
Sosyal etkinlik karnede
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler hazırladı.

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MEB tarafından yapılan açıklamada “2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karnelere sadece akademik başarı değil, sosyal etkinlikler de işlenecek” denildi. Açıklamaya göre, okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde ‘bilimsel’, ‘kültürel’, ‘sanatsal’, ‘sportif’ etkinlikler ve ‘toplum hizmeti’ olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınacak. Öğrencilerin sosyal etkinlikleri karnelerinde, ‘katılım’, ‘ürün ortaya koyma’, ‘performans gösterme’ ve ‘derece alma’ şeklinde dört ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak. Ayrıca sosyal etkinlikler gerçekleştiği yere göre de ‘okul içi’, ‘okullar arası’, ‘ilçe geneli’, ‘il geneli’, ‘bölgesel’, ‘ulusal’ ve ‘uluslararası’ olarak değerlendirilecek. MEB, bu uygulamayla öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarılarının da görünür hale gelmesi ve karnelerde sadece ders notlarıyla değil, yaptığı sosyal faaliyetleriyle de ön plana çıkabilmesini hedefliyor.

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Sosyal Etkinlik#Karne

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