Soruşturma devam ediyor ama... Fenomenlerin gösterişli hayatları tam gaz

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Polat çiftine yönelik operasyonun ardından 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafı olarak adlandırılan karedeki sosyal medya fenomenleri hakkında yaklaşık 1 ay önce soruşturma başlatıldı. Kanal D Ana Haber muhabiri İhsan Yalçın'ın haberine göre; fotoğraftaki 13 isim hakkında önce yurtdışı yasağı konuldu, ardından şirketlerine kayyum atandı ve banka hesapları donduruldu. 1 hafta önce ise fenomenler hakkında soruşturma savcısı emniyete sorgulanmaları için talimat verdi.

ESKİYE DÖNDÜLER

İstanbul Emniyeti, 1 haftadır hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceliyor hem de ifade için soru hazırlıyor. Emniyet fenomenleri soruşturmaya devam ederken, onlar ise gösterişli hayatlarına kaldığı yerden devam ediyor.

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"KEYFİM YOK AMA ÖYLE YAPMAM LAZIM"

ABD’de yaşayan Eylül Öztürk, “Keyfim yok ama öyle yapmam lazım” diyerek art arda ürün tanıtımı yaptı. Şulemsi isimli fenomen ise doğum gününü Boğaz’da bir mekanda kutladığı videoyu paylaştı. Arkadaşları tarafından hediye edilen köpek ile fotoğraflarını paylaştı. Merve Nur Akyüz de güzellik merkezinin reklamını yaptı ve kampanyalarını sıraladı.

Fenomenlerin ne zaman ifadelerinin alınacağı merak ediliyor. Erzurum’a atanan soruşturma savcısı Gökalp Kökçü’nün yerine henüz savcı görevlendirilmedi.