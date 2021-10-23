Sonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkı

İstanbul gibi büyük şehirlerde yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Bu nedenle doğaya her gün daha fazla özlem duyuyoruz. Bir de bunların üstüne koca bir haftanın yorgunluğu ve iş stresi de eklenince bünyeye güzel vakit geçirecek rotalar gerekiyor.
Özellikle şu sıralar doğa rengârenk elbisesini giymiş durumda… Sarıdan kırmızıya dönen renklerin cümbüşünü izlemenin, ormanda uzun yürüyüşler yapmanın, yazın sıcağında keşfetmekten kaçındığımız yerlere doğru yola çıkmanın tam zamanı… Tüm bunlar için en doğru adres ise tabiat parkları…
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 250 adet tabiat parkı bulunuyor. Hepsi bisiklet sporu, piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, doğa temalı şenlikler, konaklama, olta balıkçılığı ve yaban hayatı gözlemciliği gibi faaliyetler için doğaseverleri bekliyor.
Milli parklar ile tabiat parkları birbirine çok benzeseler de aslında çok farklılar. Milli parklar, bilimsel ve estetik bakımdan, ‘milli ve milletlerarası’ ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleriyle koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip yerler. Tabiat parkları ise bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun alanlar. Ülkemizde 45 adet milli park, 250 adet de tabiat parkı bulunuyor.
Kuşkusuz 250’si de birbirinden güzel ama mutlaka aralarında sonbaharla birlikte daha farklı bir çekiciliğe bürünenler vardır. Ben de gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Melih Daşgın, Burcu Gürtürk ve Erdoğan Gümüş’e tam da şu sıralar gidilmesi gereken en güzel tabiat parklarını sordum. 13 şehirden 17 tabiat parkını önerdiler.
İSTANBUL VE ANKARA’NIN YANI BAŞINDAKİ GÜZELLER
Şehrin oksijen kaynağı: Polonezköy Tabiat Parkı / İstanbul
İstanbul gibi bir metropolde her şeyi bulabilirsiniz. Fakat bol oksijen, fazlaca yeşil ve güzel bir doğa için Beykoz ilçesinde yer alan İstanbul’un en büyük tabiat parkı olan Polonezköy Tabiat Parkı’na gitmelisiniz. Yıllar önce buralara yerleştirilen Polonyalılardan adını alan Polonezköy ve tabiat parkı, İstanbullular için adeta bir kaçış noktası.
Şehirdeki doğal bitkilerin tamamını barındıran, sayısız türde hayvana ev sahipliği yapan ve onlarca aktiviteyi yapacağınız bu parka, özel aracınız veya toplu taşıma vasıtalarıyla kolayca ulaşmanız mümkün. Gezgin Melih Daşgın, “Ziyaretçilerin güzel vakit geçirmesi için tabiat parkında her şey düşünülmüş” diyor ve ekliyor:
“Parkta spor alanları, büfe, mesire alanı, kır lokantası, havuz ve konaklama için bungalov tesis bulabilirsiniz. Her mevsim ayrı güzel olan Büyükada Tabiat Parkı, özellikle sonbahar aylarında İstanbul’dan uzaklaşmadan minik bir hafta sonu tatili yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir yer.”
“Park; karavan ve çadır kamp alanı, mesire alanı, çocuk hayvanat bahçesi, doğa okulu, vahşi yaşam alanı ve tarım alanı olmak üzere altı bölümden oluşuyor. Bu alanlardan en çok ilgi çekenler ise içerisinde her yaştan insanın ilgisini çeken hayvanların bulunduğu çocuk hayvanat bahçesi ve görsel açıdan ilgi çekici ve güzel olan Hobbit Evleri.”
Ayrıca Daşgın, “Ormanya Tabiat Parkı’nda bu bölümlerin dışında yürüyüş ve bisiklet süreceğiniz parkurları da bulmanız mümkün” diyor.
Tabiat parkını oluşturan adalardan en bilindik olanının Cunda Adası olduğunu söyleyen Melih Daşgın, “Yapılaşmanın izin verildiği tek ada olma özelliğine de sahip olan Cunda Adası, Kuzey Ege’nin en önemli turizm merkezlerinden. Cunda’dan farklı olarak daha bakir kalabilmiş ve doğayla her anlamda bütünleşmiş olan tabiat parkının diğer adalarında sizi bekleyen sayısız güzellik bulunuyor” diyor.
Huzur adresi: Ayazma Pınarı Tabiat Parkı / Çanakkale
Antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu olan Kaz Dağları, sahip olduğu flora ve faunasının yanı sıra üretmiş olduğu bol oksijen sayesinde adeta yeryüzündeki cennet. Öyle ki Homeros’un İlyada Destanı’na göre tarihte yapılan ilk güzellik yarışmasının bile burada yapıldığı söyleniyor.
Böylesine güzel bir yerden herkesin faydalanması için 2011 yılında açılan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı ise bölgenin en güzel adresi… Park, Bayramiç ilçesine 29, Çanakkale merkezine ise 99 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşım için özel aracınızın şart olduğu parkı sonbahar ayları başta olmak üzere her mevsim ziyaret edebilirsiniz.
Melih Daşgın, “Parka adını veren Ayazma Pınarı da dâhil olmak üzere bölgenin neredeyse her yerinden sular akıyor” diyor ve şu bilgileri paylaşıyor:
“Bu sularda yetişen lezzetli alabalıkları park civarında bulunan lokantalarda yiyebilirsiniz. Suyun yaratacağı huzurun yanında yeşilin her tonunu göreceğiniz, türlü türlü ağaçlar sayesinde fazlasıyla oksijen depolayacağınız garanti. Konaklama imkânı olmaması ve kamp yapmanın yasak oluşu, bu güzel yerden alınan keyfi yarıda bölüyor olsa da bu cenneti mutlaka görmelisiniz.”
Başkent’in hafta sonu adresi: Çamkoru Tabiat Parkı / Ankara
Yaklaşık 220 hektar büyüklüğündeki tabiat parkı, Ankara’ya 110, Çamlıdere’ye 15 kilometre mesafede adeta saklı bir cennet… Park, doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleriyle kaplı orman içinde açık bir alan ve yanı başında şirin mi şirin bir göletten oluşuyor. Gölet içerisinde farklı türde balıklar yaşasa da avlanmak yasak.
Tabiat parkı aynı zamanda Ankara ve yakın çevre halkının en çok tercih ettiği mesire alanlarından biri… Parkta, aynı zamanda Kızılay’a bağlı Çamkoru Gençlik Kampı da bulunuyor. Erdoğan Gümüş, parkta voleybol sahası, çocuklar için oyun parkı, yürüyüş alanları gibi bölümlerin olduğunu söylüyor.
Şehrin griliğinden uzak: Karagöl Tabiat Parkı /Ankara
Ankara’ya yaklaşık 70 kilometre mesafede Çubuk ilçesi sınırları içinde kalan bir krater gölü olan Karagöl, aynı zamanda bir tabiat parkı… İşletme ve bakımı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alanın içinde otopark ve kır gazinosu bulunuyor.
Erdoğan Gümüş, “Gölü çepeçevre saran doğal orman dokusu içinde olmak, ağaçlar arasına serpiştirilmiş piknik masalarında oturmak ve hafta içi yorgunluğunuzu atmak, gölün etrafında parkurda ya da orman içlerine doğru patika yollarda doğa yürüyüşleri yapabilmek ruhunuzda bambaşka bir duygu yaratacak” diyor.
Kamp severlerin yeni adresi: Akgöl Tabiat Parkı / Sinop
Sinop’un Ayancık ilçesi sınırlarında kalan Akgöl Tabiat Parkı; çam, köknar, meşe, gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç türleriyle zengin bir bitki örtüsüne sahip Çangal Ormanları içinde yer alıyor.
Akgöl, Kayadibi ve Çatalçeşme derelerinden gelen su ile beslenen yapay bir göl aslında. 1020 metre rakımlı göl, yaklaşık 500 hektar alana sahip ve derinliği 3-5 metreye kadar çıkıyor. Ayancık-Kastamonu kara yolunun 31’inci kilometresinden ayrılan yoldan yaklaşık 5 kilometre içeride kalan alana özel araç dışında ulaşım imkanı bulunmuyor.
Park genellikle yakın yerleşim yerlerinden gelen ziyaretçilerin piknik amaçlı kullandıkları mesire alanı olarak kullanılıyor. Ayrıca son yıllarda kampçıların da gözdesi konumunda… Erdoğan Gümüş, “Burası doğanın kucağına kendinizi emanet edeceğiniz, yeşil ile mavinin gölde buluştuğu harika bir park” diyor ve ekliyor:
“Akgöl’e kadar gitmişken 8 kilometre uzaklıktaki İnaltı köyüne de uğramalısınız. Burada köy ile aynı adı taşıyan İnaltı Mağarası, mutlaka görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden biri.”
"Hamsilos’un en önemli özelliğinin Karadeniz’de bulunan tek fiyord olduğu söylense de, yapılan incelemeler buradaki oluşumun fiyord olmadığını gösteriyor. Ancak yine de görülmesi gereken ender coğrafi oluşumlardan biri olduğu kesin. Aracınızı parkın girişinde bırakın ve Karadeniz’in eşsiz doğasına kendinizi kaptırın."
Aktivitesi bol: Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı / Samsun
Şahinkaya Kanyonu, 2015’te tabiat parkı ilan edilerek turizme açıldı. Bölgeyi besleyen Kızılırmak Nehri’nin en dar ve en uzun geçidi olarak biliniyor. Samsun şehir merkezine 127, Vezirköprü ilçesine de 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Şahinkaya Kanyonu’nun heybetli kayaların arasında baraj gölü üzerinde 2,5 kilometre boyunca uzandığını ve kanyonu gezmenin en güzel yollarından birinin tekne turu olduğunu söylüyor ve ekliyor:
“Dik yamaçların arasından geçmek çok heyecanlı. Doğa sporları severler için de çok sayıda aktivite var. ‘Uluslararası Turizm Bölgesi’ unvanına sahip olan bölgede, su altı dalış, yamaç paraşütü, trekking, dağcılık, tırmanma, balıkçılık ve kano gibi aktiviteler de yapılıyor.”
MUTLAKA LİSTENİZDE OLMASI GEREKEN İKİ GÜZEL
Kapadokya'nın yeni rakibi: Frig Vadisi Tabiat Parkı / Afyon
Afyonkarahisar, doğa tutkunlarını tatmin edecek muhteşem bir tabiat parkı olan Frig Vadisi’ne ev sahipliği yapıyor. Aslında sadece Afyonkarahisar da değil, Eskişehir ve Kütahya’nın sınırlarına kadar yayılan geniş bir vadi burası.
Kendinizi bambaşka bir dünyada hissedeceğiniz mistik havasını, Kapadokya’dakine benzer oluşumlarına ve Roma ile Bizans’tan kalma yapılarına borçlu. Tapınaklar, kaya anıtları, sunaklar, kaya mezarları ve şapeller vadide görebilecekleriniz arasında…
Burcu Gürtürk Kadak, "Vadinin Afyonkarahisar sınırlarında yer alan Emre Gölü, görülmeye değer bir doğa harikası" diyor. Ayrıca Kadak, Emre Gölü'nün yakın zamanda başlayan balon uçuşlarıyla adından sıkça söz ettirdiğinin de altını çiziyor ve ekliyor:
"Uzun yürüyüşler yapabileceğiniz, bisiklet sürebileceğiniz ve kamp kurabileceğiniz bu eşsiz coğrafyadan özellikle sonbahar döneminde sayısız fotoğrafla ayrılacağınız garanti…"
Bölgenin en güzeli: Hazar Gölü Tabiat Parkı / Elazığ
Mavi ve yeşilin ahenkle dans ettiği, yaz aylarında berrak sularında serinlemek isteyenlerin Doğu Anadolu’daki favorisi Hazar Gölü Tabiat Parkı, özellikle sonbahar döneminde trekking tutkunları için de keyifli bir alternatif.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yer alan Tabiat Parkı’nın içerisinde kamp ve karavan alanları ile dinlenme tesisleri de mevcut. Peki bu tabiat parkının olmazsa olmazları neler? Burcu Gürtürk Kadak şu bilgileri paylaştı:
"Karaçam, badem, çınar ve akasya ağaçlarından oluşan faunası ile zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Hazar Gölü Tabiat Parkı’nda yabani hayvan gözlemciliği ve fotoğrafçılığı yapacağınız aktiviteler arasında…"
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDELERİ
Doğu tutkunlarının dışında bilim insanlarının da gözdesi: Gölcük Tabiat Parkı / Isparta
Gölcük, Isparta merkeze sadece 12 kilometre uzaklıkta, doğayla baş başa zaman geçirmek için harika bir alan. Tabiat parkı, bir krater gölü olan Gölcük Gölü içerisinde yer alıyor.
Göl ve çevresi; bitki örtüsü, yaban hayatı ve jeomorfolojik yapısı ile korunan alan statüsünde. Asırlık ağaçların arasında gezinirken her an bir sincap ya da tilkiyle karşılaşabilirsiniz. Kuşların seslerine tablo gibi görüntüleriyle kızılçam, karaçam, meşe, sedir ve diğer maki türleri ev sahipliği yapıyor.
Nurgül Büyükkalay, “Gölcük volkanik patlamalar sonucu oluşan bir göl ve etrafı 300 metreyi bulan volkanik küllü tepelerle çevrili” diyor ve bu nedenle sadece doğa tutkunlarını değil bilim insanlarını da kendine çekiyor diye de ekliyor.
“Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde Milas Mesireliği’ni göreceksiniz. Alabalık üretim tesisi ve piknik alanlarıyla saklı bir bahçe olan Milas Mesireliği de keyifli zaman geçirebileceğiniz yerlerden.”
Türkiye’nin Maldivler’i: Salda Gölü Tabiat Parkı / Burdur
Salda Gölü, son yıllarda sosyal medyada en çok fotoğraflanan yerlerden. En büyük nedenlerinden biri fotojenik bir görüntü vermesi. Tropik hava yaratan beyaz kum ve turkuaz su ikilisinin sunduğu harika manzaralarıyla Maldivler’e benziyor. Fotoğraf çekimi için çok sayıda ziyaretçi geliyor Salda’ya…
Bu kadar önem kazanmasının bir diğer nedeni de Mars yüzey özellikleriyle benzerlikler taşıyan dünyada iki noktadan biri olması. Özellikle NASA’nın Salda Gölü’nün kayaç yapısıyla Mars gezegeninin kayaç yapısının benzerlik gösterdiğini açıklaması üzerine popülerliği daha da arttı.
Nurgül Büyükkalay, “Gölün suyu içerisinde bulunan magnezyum ve kilin cilde iyi geldiği söyleniyor” diyor ve tabiat parkı ile ilgili şu detayları paylaşıyor:
“Kumu killi bir yapıya sahip ve bataklık hissi veriyor. Bu nedenle yüzmek tehlikeli olabilir. Tabiat parkı içerisinde ateş yakamazsınız ancak yenilenen ahşap masalarda piknik yapabilirsiniz. Ayrıca Salda Gölü ve çevresinin coğrafi yapısı, hayvan ve bitki varlığı gibi konular üzerine çeşitli görseller ve minyatürler kullanılarak bilgilendirmeler de yapılıyor.”
Akdeniz Bölgesi’nin en meşhuru: Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı / Antalya
Antalya’nın meşhur Kurşunlu Şelalesi, Antalya-Isparta karayolunun 24’üncü kilometresinde yer alıyor. 1986 yılında tabiat parkı haline getirilen alandaki şelale, 18 metre yükseklikten dökülüyor.
Park için “Tam bir doğa harikası” diyen Nurgül Büyükkalay, “İki kilometrelik bir kanyon içerisinde konumlanan şelalede yedi adet küçük gölet, küçük şelalelerle birbirine bağlanıyor.
Kurşunlu Şelalesi, zengin flora ve faunası, bitki ve hayvanları gözleme faaliyetleri ile eko turizm açısından önemli bir yere sahip” diye de ekliyor. Ayrıca Büyükkalay, park alanı içerisinde yeme içme alanları, hediyelik eşya dükkânları, büfe, piknik alanları ve mesire yerinin olduğunun da altını çiziyor.
Muhteşem bir manzaraya sahip: Tekirova Tabiat Parkı / Antalya
Kemer ilçesinin popüler turizm merkezlerinden biri olan Tekirova, Kemer’e 20 kilometre, Antalya merkeze ise 60 kilometre uzaklıkta yer alan bir kasaba. Toroslar’ın uzantısı Beydağları’nın eteklerinde kurulan Tekirova, yemyeşil çam ormanlarının çevrelediği bir tabiat parkı.
Nurgül Büyükkalay, “Tekirova’nın yaklaşık 4 kilometrelik bir sahili var” diyor ve şu bilgileri paylaşıyor:
“Burada kuş ve yaban hayatı gözlemleme ve doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Havaların hâlâ sıcak olduğu şu günlerde deniz keyfi de yapabilirsiniz. Ayrıca Bey Dağları’nın en büyük zirvelerinden olan Tahtalı Dağı’na da mutlaka çıkmalısınız. Özellikle Tahtalı Dağı’na çıkan ‘Olimpos Teleferik’, dünyanın sayılı uzunlukta teleferiklerinden biri. Zirveden Akdeniz manzarası gerçekten muhteşem.”
Fotoğraflar: iStock, Alamy
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