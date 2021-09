Sonbaharda kamp bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenek

Haberin Devamı

Sonbahar serinliğini artık iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Portakal kabuğu ve altın sarısı rengindeki yapraklar ağaçlardan birer birer yere doğru süzülüyor. Doğanın ortaya çıkardığı bu renk cümbüşü güz mevsimini, kamp yapmak için oldukça ideal bir hale getiriyor.



Peki bir hafta sonunu doğayla baş başa kamp yaparak geçirmek istesek nerelere gidebiliriz? Bu soruyu sıklıkla kamp yapan gezgin, blogger ve seyahat yazarları Bahar Gündoğdu, İpek Evci, Erdoğan Gümüş ve Nurgül Büyükkalay'a sordum. 7 şehirden 15 kamp alanını önerdiler. Üstelik kamp dışında, görülecek yerlerden yapılacak aktiviteye kadar pek çok bilgi de verdiler.

KAMP ZEHİR OLMASIN: BU DETAYLARA DİKKAT!

Uzmanlarımızın önerilerine geçmeden önce size birkaç tüyo vermek istiyorum çünkü sonbahar kampı yazın deniz kenarında çadır kurmaya pek benzemiyor. Dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. Öncelikle soğuğa dayanıklı pantolon, su geçirmez bir mont ve yine suya dayanıklı bir ayakkabı en temel ihtiyaçlarınız.



Bu nedenle kar pantolonu tercih edebilirsiniz. Mont da 3-4 derece sıcaklıkta bile üşütmeyecek kadar kalın ve dayanıklı olmalı. Böylelikle sonbaharın sert rüzgârları korkulu rüyanız olmaz. Aynı şekilde iyi bir kamp ayakkabısını da sakın es geçmeyin.

Çadırınız ise yağmur yağmayacak olsa bile su geçirmez özellikte olmalı ki gece yağacak çiy sizi mümkün olduğunca az etkilesin. Ayrıca iyi bir uyku tulumu da olmazsa olmazlardan… Konfor derecesi en kötü ihtimalle 7-8 dereceye dayanabilen bir tulum sizi idare edecektir.

Aslında tüm bunların dışında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kamp ateşi… Birkaç ay önce yanan ormanlar hepimizi derinden üzdü. Bu nedenle ateş yakarken oldukça dikkatli ve özenli olmak gerekiyor. Mümkünse ısınmak için ateş yakmak yerine, küçük kamp tüpüyle çalışan ısıtıcıları tercih edin. Yemek için ise kartuşla çalışan ocaklar hem işinizi kolaylaştıracak hem de tehlikeyi en aza indirecek.



Şimdi gelelim uzmanlarımızın önerdiği kamp adreslerine…

ŞEHRİN İÇİNDE AMA ŞEHİRDEN UZAK

HACILLI ŞELALESİ / ORMANLI KÖYÜ

Tam bir doğa parkı: Hacıllı Şelalesi / Şile - İstanbul



Hacıllı, Şile’nin en güzel köylerinden biri. İstanbul'a 2-2,5 saat uzaklıkta. Peki nasıl gidilir? Şile yolunu takip ettiğinizde karşınıza Saklıgöl tabelası çıkacak. Tabeladan sonraki sapaktan girdiğinizde de bu sefer Teke Köyü tabelalarını takip edeceksiniz. Birkaç kilometre sonra Hacıllı’dasınız. Sonrası ise tamamen doğanın kucağında kamp keyfi…



Gezgin ve blogger Bahar Gündoğdu, Hacıllı için “Tam bir doğa parkı” diyor. Gündoğdu, uygun bir yer bulunup kamp atıldıktan sonra gezilecek yerler içinse şu önerilerde bulunuyor:





Fotoğraf: Bahar Gündoğdu“Kampı dere kenarı ya da şelale çevresine atabilirsiniz. Eğer sonbahar kampınızı biraz olsun hareketlendirmek isterseniz çevrede kaya tırmanışı için güzel parkurlar da bulunuyor. Ayrıca şelalenin bulunduğu yerde içinden su akan bir de mağara yer alıyor. Buraya uğramadan sakın dönmeyin. Bir de Göksu Deresi kıyısında yürüyüş yapılacak alanlar var. En güzeli de off-road meraklıları için her türlü zorluk seviyesine uygun güzergâhların olması… Özetle Hacıllı, bir sonbahar kampından çok daha fazlası.”Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

Deniz, orman ve göl üçlüsü: Ormanlı Kamp Alanı / Çatalca - İstanbul



İstanbul’da Çatalca’nın sınırları içinde yer alan Ormanlı Kamp Alanı tam bir cennet… Bahar Gündoğdu, “Çatalca deniz, orman ve göl üçlüsünün olduğu bir yer” diyor ve kamp için şu bilgileri paylaşıyor:



“Çatalca’da Ormanlı Köyü’nün sahiline inerken, sol taraftaki yolları takip ederek sahili gören üst taraflarda çadırınızı kurabilirsiniz. Bu arada yol üstündeki çeşmelerden sularınızı doldurmayı unutmayın. Hatta Çatalca’nın köylerinden sucuk ve manda yoğurdu satın alıp kampınızı lezzet şölenine bile çevirebilirsiniz. Şunu çok net söyleyebilirim ki Ormanlı’da dalga sesleri eşliğinde unutulmaz bir gece geçireceksiniz. Gündüzleri de sahilde uzun yürüyüşler yaparken Karadeniz dalgalarının görüntüsü size harika kareler sunacak.”

İSTANBUL VE ANKARA’YA ÇOK YAKIN

NÜZHETİYE / DOĞANÇAY / KEFKEN / SAPANCA GÖLÜ

Görüntüsü büyüleyici: Nüzhetiye Şelalesi / Gölcük – Kocaeli



Gölcük’te Nüzhetiye Köyü’nde yer alan şelale, fotoğrafçılar ve trekking grupları dışında pek fazla bilinmiyor. Şelale Samanlı Dağları’nda bulunuyor. Karadeniz ve Kafkaslar’dan göçmüş Gürcü halkın yaşadığı Nüzhetiye Köyü’ne 4 kilometre uzaklıktaki bu doğa harikası gerçekten görülmeye değer.



Bahar Gündoğdu, “İzmit merkeze 19 kilometre mesafede olan köye, İzmit’ten yarım saatte, İstanbul’dan ise yaklaşık 1,5-2 saatte ulaşabilirsiniz” diyor ve kamp ile ilgili yapılması gerekenleri şu şekilde özetliyor:



“Bölgedeki alabalık çiftliğine gelip, aracınızı bırakıp dere içinden 4 kilometre yürüyeceksiniz. Bazı yerlerde ipe tutunarak çıkıyorsunuz. Islanmadan gitmek biraz zor. Şunu söylemekte fayda var, Nüzhetiye Şelalesi’nde kamp yapmak isteyenler şelaleyi izleyerek kamp keyfi hayali kurmamalı. Suyun döküldüğü yer çok dar ve çadır kurulamaz ama şelaleye giden dere boyunca kamp atabilirsiniz. İlla bir tesis olsun diyenler, alabalık çiftliğinin etrafında kamp atabilirler.”

Biraz yorucu ama buna değer: Doğançay Şelalesi / Geyve – Sakarya



Şelale, Sakarya’da Geyve’de yer alan Doğançay Köyü’ne 10 km uzaklıkta bulunuyor. İstanbul’a 1,5, Ankara’ya ise 3 saat uzaklıkta… Fakat şelale yolu biraz engebeli. Özellikle alana 2 kilometre kala yol, toprak yola dönüşüyor ama otomobiller rahatlıkla geçebilir. Yolun bitiminde ise aracınızı bırakacağınız otopark karşınıza çıkacak. Burası son durak…





Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

Sonrası için Bahar Gündoğdu, “Arabayı bırakıp alana girdiğinizde ormanın içinde açılmış genişçe bir patika yol göreceksiniz” diyor. Peki kamp için en uygun yer neresi? Bu soruya Gündoğdu’nun cevabı şöyle:

“Kampı genelde şelalenin karşısına atıyorlar ama aracın bırakıldığı yerden şelalenin olduğu alana kadar çok yürümek gerekiyor. Kamp malzemesi ve yiyecek içecekleri de düşünürsek daha kamp atmadan yorulmanın anlamı yok. En güzeli, şelaleyi ziyaret edip birkaç fotoğraf çektikten sonra derenin olduğu yere kamp atmak. Burası biraz daha yakın ve sakin...”





Fotoğraf: Bahar GündoğduMarmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyısındaki en güzel adreslerinden Kefken… Bu küçük yerleşim yerinde yapılacak şeylerin sayısı o kadar fazla ki güzel bir hafta sonu kaçamağında gününüzü dolu dolu geçireceğiniz garanti. İstanbul’dan 1,5- 2 saatte ulaşacağınız bölgeyi sonbahar aylarında, yazın kalabalığından sıyrılmış şekilde yakalayıp kamp yapmak harika…Gezgin İpek Evci, “Kefken’in sahil kıyısında kamp alanı olarak tercih edilecek farklı alternatifler var ama sabah erken saatte gitmek gerekiyor” diyor ve ekliyor:“Tesislerde su, duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız alanlar mevcut. Kamp alanları şehir merkezine yakın noktalarda olduğu için market ve restoranlara yakın konumda olacaksınız. Gün içerisinde Pembe Kayalar, Yeşil Koy, Kapri Plajı ve Kefken Adası’nı gezebilir günün son saatlerinde sahil kısmında keyifli bir gün batımına şahit olabilirsiniz.”39 kilometre kıyı şeridi olan gölün 26 kilometresi Sakarya, 13 kilometrelik kısmı ise Kocaeli sınırları içerisinde yer alıyor. Gezgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, “Bölge İstanbul ve Ankara’ya yakın olduğu için özellikle iki kamp alanıyla oldukça popüler ” diyor ve kamp atılacak alanlarla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor:“İki kamp alanından ilki Sapanca Gölü’nün yanı başındaki Kırkpınar sahili karavan kamp alanı. Diğeri de karşı kıyıdaki doğal yaşam parkı olan Ormanya… Sapanca Gölü’nün kenarı belediyeden izin almak kaydıyla kamp kurabileceğiniz en güzel noktalardan biri ve üstelik ücretsiz. Çevrede çok sayıda restoran ve kafe bulunuyor. Özel otopark, elektrik, su ve tuvalet gibi olanaklar da mevcut. Alışveriş için de Kırkpınar merkeze uğrayabilirsiniz.”Erdoğan Gümüş, ikinci kamp alanı olan Ormanya içinse şunları söylüyor:

“Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Kocaeli Belediyesi tarafından bitki ve hayvanların doğal koşullarına en yakın ortamda yaşamlarını sürdürmelerini temin etmek ve aynı zamanda halkın güzel vakit geçirmesi için oluşturulmuş bir proje. Proje içinde yer alan kamp alanı da oldukça cazip imkânlara sahip. 24 karavan ve 50 çadır kapasitesine sahip kamp alanında tüm ihtiyaçlara yönelik altyapı hizmetleri tamamlanmış; elektrik, su, duş, tuvalet, atık su döküm ve bulaşık yıkama alanı gibi… Yedi günü aşmamak koşuluyla ücretsiz kamp kurabilirsiniz.”





BATI KARADENİZ’İN İNCİLERİ

ABANT / ALADAĞ

Uludağ Milli Parkı’ndaki yaylaların gölgesinde kalan Ketenli Yaylası, milli parklara gelen kamp yasağı sonrasında oldukça popüler hale geldi. Uludağ yolu Soğukpınar Köyü mevkiinden kolaylıkla ulaşılan yaylanın olmazsa olmazlarından birisi de Aras Şelalesi. Yolunuz bu yaylaya düşerse şelaleyi ziyaret etmeden sakın dönmeyin. Peki bölgede nerede kamp yapılabilir? İpek Evci oldukça detaylı bilgiler verdi.“Ketenli Yaylası, aracınız veya şehir merkezinden kalkan minibüslerle rahatlıkla ulaşacağınız Soğukpınar Köyüne birkaç kilometre mesafede yer alıyor. Keyifli bir mola noktası olan köydeki marketlerden tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız önemli çünkü yaylada tesis, elektrik ve market bulunmuyor. Doğanın içinde sonbahar renklerine bürünmüş ağaçların arasında yer alan bu yaylaya dilerseniz aracınızla, dilerseniz Soğukpınar Köyü’nden yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Bölgede çeşme var fakat belirli zamanlarda çalışmıyor. Bu sebeple tedarikli olmakta fayda var.”

Her mevsim güzel: Abant Gölü / Bolu



Abant denince akla gelen ilk şey kış mevsimi ve kayak sporu... Oysaki yılın her mevsiminde büyüleyici bir güzellik sergileyen göl ve çevresi, her daim kamp severlerin gözdesi… Erdoğan Gümüş, “Oteller bölgesine yakın bir alanda çadır ve karavan kampı kurmak isteyenler için özel bir kamp alanı bulunuyor” diyor ve ekliyor:



“İsterseniz çadır ve karavan kiralanabileceği gibi, kendi karavanınız ya da çadırınızla kamp kurabiliyorsunuz. Kamp alanı ücretli ve güvenlik dâhil her türlü alt yapı imkânı mevcut. Ayrıca alanda yöresel yemekleri bulacağınız bir de restoran var. Göl etrafını saran sarıçam, karaçam, kayın, kavak, dişbudak, gürgen, söğüt, ardıç ağaçları başta olmak üzere oldukça zengin flora ve faunaya sahip. Ayrıca gölün çevresinde doğa yürüyüşü, atla gezinti ve Örencik Köyü’nde yamaç paraşütü de yapabilirsiniz.”





Aladağ, Bolu’nun 25-30 kilometre güneyinde dağ yamaçları üzerinde, sarıçam ormanları arasında yer alıyor. Oldukça geniş bir alana adını veren Aladağlar, Göksu Tabiat Parkı, Aladağ Göleti ve yemyeşil düzlükleriyle kampçılar için çok ideal.Erdoğan Gümüş, “Bolu-Aladağlar yolu üzerinde Beşpınarlar ve Aladağ Göksu Göleti mevkiinde yer alan ücretli kamp alanları, tamamlanmış altyapı hizmetleriyle kampçılara kapılarını açıyor” diyor ve her iki alanda yapılacaklarla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

“İster kendi karavanınız ya da çadırınızla kamp kurabilir isterseniz kamp işletmesinden kiralayabilirsiniz. Yaylalar arasında bulunan doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti için uygun rotalarda gezintiye çıkabilir, yakınlarda bulunan Gölcük Tabiat Parkı’nın muhteşem panoramik görüntüsü eşliğinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Bu kampların en önemli avantajlarından biri de Sünnet Gölü, Kartalkaya, Abant Gölü, Yedigöller ve Osmanlı dönemi konaklarıyla ünlü Mudurnu gibi günübirlik gezilecek yerlere yakın olmaları…”





SICAK BİR SONBAHAR KAMPI İSTEYENLERE

KAŞ / ÇIRALI / ADRASAN / KORSAN KOYU / KEKOVA / NARLIKUYU

Antalya’da sonbahar dendi mi akla hemen Kaş gelir. Çünkü güz zamanı Kaş, en güzel haline bürünüyor. Hem hava hem de deniz suyu hala sıcak oluyor ve üşütmüyor. Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay da Kaş’ta çadır ya da karavan kampı yapabilecek çok fazla seçeceğin olduğunu söylüyor ve ücretleriyle birlikte şu şekilde özetliyor:

“Kamp alanlarının kimi zeytin ağaçlarının altında, kimi Meis Adası’na karşı konumlanmış. Kamp alanları restoran, duş, tuvalet, mutfak, çamaşır makineleri ve internet gibi her türlü temel ihtiyaçlarınızı da karşılıyor. Çoğunun kendi plajı var. Fiyatlar kendi çadırınızda iki kişi 120, karavan için ise iki kişi 150 liradan başlıyor.”

Fotoğraf: Nurgül BüyükkalayAkdeniz’in doğallığını koruyan en temiz ve sakin bölgelerinden biri olan Çıralı, karavan ve çadırlı kamp yapmak için en güzel bölgelerden biri. Portakal çiçeği kokulu bahçelerin arasında kuş sesleriyle uyanacağınız çok sayıda kamp alanı var. Tahtalı Dağı’nın eteklerinde konumlanmış Çıralı, 3 kilometre uzunluğunda bir sahile sahip. Bir ucu Olimpos diğer ucu Yanartaş’a dayanıyor.Nurgül Büyükkalay, “Çıralı’da kamp fiyatları kendi çadırınızda dört kişiye kadar 100, karavanlar için yine dört kişiye kadar 150 liradan başlıyor. Ayrıca çadırınız yoksa bile tesislerin çadırlarında kalabilirsiniz. Fiyatlar iki kişi için 150 liradan başlıyor” diyor.

Doğallığını koruyor: Adrasan / Antalya



Sit alanı olması nedeniyle doğallığını koruyan Adrasan, gürültüden ve kalabalıktan uzakta sakin bir kamp tatili yapmak isteyenler için harika bir kamp rotası. Portakal ağaçlarının arasında sahil boyunca sıralanmış çok keyifli kamp alanları var. Nurgül Büyükkalay, “Kamp fiyatları çadır için iki kişi 80, karavan için ise 150 liradan başlıyor” diyor ve bölgede hâlâ denize girilebildiğinin de altını çiziyor.

“Adrasan’a gidip denizinin berraklığı ve kumlarının beyazlığıyla Türkiye’nin Maldivler’i olarak anılan Suluada’yı görmeden dönmeyin. Ayrıca dünyanın en iyi yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu’nun bir kısmını deneyimleyebilirsiniz. Özellikle Gelidonya-Adrasan kısmı Likya Yolu’nun en güzel manzaralı rotalarından biri.”



Bir tarafı Adrasan bir tarafı Olimpos: Korsan Koyu / Antalya



El değmemiş doğasıyla kızılçamların arasındaki Korsan Koyu, Antalya’nın saklı cennetlerinden… Özellikle Antalya’dan Fethiye’ye kadar uzanan sahil şeridi boyunca yer alan bakir koylar arasında kamp yapabileceğiniz en güzel koylardan biri. Eşsiz bir doğası var. Bir tarafı Adrasan bir tarafı Olimpos, biraz yukarısında da Gelidonya Feneri ile çevrili. Piri Reis’in 1521 yılında yazdığı kitapta Karaöz Koyu olarak bahsettiği Korsan Koyu, adını bölgeye gelen korsanlardan almış.

Nurgül Büyükkalay, “Koydaki kamp alanlarının her biri muhteşem manzaraya sahip” diyor ve ekliyor: “Kendi çadırınızı kurabileceğiniz gibi ahşap bungalovlarda da kalabilirsiniz. Küçük tekneleriyle gelen balıkçılardan taze deniz balığı alıp pişirmek kampta yapacağınız en keyifli aktivitelerden biri. Kamp fiyatları çadırda kişi başı 50 liradan başlıyor.”





Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay

Harika bir manzaraya sahip: Kekova / Antalya



Sadece denizden ulaşılabilen Kaleköy’e ev sahipliği yapan Kekova’daki kamp alanı, Akdeniz manzarasına karşı doğayla iç içe konumlanmış harika bir manzaraya sahip.

Nurgül Büyükkalay, “Kamp alanında çadırınızda ya da karavanınızda kalabilirsiniz. Ayrıca kampta misafir çadırları da mevcut. Alanda internet, duş, tuvalet, mutfak, restoran, mangal alanı ve geceleri yıldızları izleyebileceğiniz harika bir teras var. Akşamları yakılan kamp ateşinin keyfini çıkarıp, gün doğumunu ya da batımını kaçırmayın" diyor ve çadır için fiyatların kişi başı 50 liradan başladığını da ekliyor.



Deniz kenarında kamp deneyimi: Narlıkuyu / Mersin

Lezzetli mutfağı, tarihi durakları ve berrak deniziyle Mersin kamp tatili için oldukça zengin seçenekler sunuyor. Toros Dağları’nın yaylalarında serinleyip aynı gün içerisinde Akdeniz’in berrak sularında yüzebilirsiniz. Özellikle Narlıkuyu deniz kenarında kamp yapılacak seçeneklerin başında geliyor. Nurgül Büyükkalay, “Bölgede çadırda konaklamak için fiyatlar kişi başı 70 liradan başlıyor” diyor.