Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park

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'Milli Park', kelime anlamı olarak milli ve milletlerarası nadir bulunan kültürel kaynak değerleriyle koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları olarak tanımlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre de Türkiye’de 45 milli park bulunuyor.



Fakat birkaç ay önce meydana gelen orman yangınları nedeniyle milli parkların bir kısmı 1 Eylül'e kadar kapalıydı. Bazılarında ise bu süre 1 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Şimdi ise hemen hemen hepsi kullanıma açıldı. Sadece birkaç tanesi için henüz karar verilmiş değil. Ama yine de bu doğa harikası yerleri gezerken çok dikkat etmek gerekiyor. Lütfen ateşten uzak duralım ve sadece doğanın binbir renge bürüdüğü bu güzelliklerin keyfini çıkaralım.



Peki güzel bir hafta sonu tatilinde sonbaharın tadını çıkarmak için yasağın olmadığı hangi milli parkları tercih etmeli? İçeri giriş ücretleri ne kadar?



Gezgin, blog ve seyahat yazarları Bahar Gündoğdu, Oğulcan Tatar, Erdoğan Gümüş ve Özlem Köseoğlu hurriyet.com.tr’ye keşfedilmeyi bekleyen milli parkları anlattılar.





MARMARA BÖLGESİ

KIRKLARELİ

Ne dert kalacak ne de tasa: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı / Kırklareli



Kırklareli’de Demirköy İlçesine bağlı İğneada beldesinde bulunan Longoz Ormanları Milli Parkı, Bulgaristan sınırına yakın Karadeniz’in sahil şeridinde yer alıyor. 3 bin 155 hektarlık alanı kapsayan milli park, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde 2007’de ülkemizin 39’uncu milli parkı olarak tescil edilmiş.

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Milli Parkın yer aldığı İğneada beldesi, Demirköy ilçesine 27, Kırklareli il merkezine 97, İstanbul'a ise 237 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gezgin ve seyahat blog yazarı Bahar Gündoğdu, milli park sahasının kuzey ve güney olarak iki parçadan oluştuğunu söylüyor.



“Parkın güney bölümünde mutlaka görülmesi gereken Saka Gölü, Deniz Gölü, Hamam Gölü, Pedina Gölü ve Mert Gölü bulunuyor. Kuzey bölümünde ise Erikli Gölü ve longoz ormanları yer alıyor”







Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri; şahıs 7, bisiklet 7, motosiklet 14, otomobil 21, minibüs 63, midibüs 105 ve otobüs ise 210 lira.



EGE BÖLGESİ

MUĞLA

Bolca yürüyüş: Saklıkent Milli Parkı / Muğla

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yer alan Saklıkent Milli Parkı Fethiye’den de Kalkan’dan da yaklaşık 45 dakika uzaklıkta. Milli parkın girişindeki suyun debisi oldukça yüksek olduğundan yürüme zorluğu çekenler için burası pek uygun olmayabilir.

Uluslararası Turizm Gazetecileri Yazarları Federasyonu üyesi ve aynı zamanda seyahat yazarı Oğulcan Tatar, 18 kilometre uzunluğundaki kanyon birçok noktada çok daraldığı için güneş görmeyen noktası çok fazla diyor.



“Yürüyüş için yanınıza lastik ayakkabı, kask ve su almanızı tavsiye ederim. Milli parka giriş yapıp yaklaşık 5 dakika ahşap platform üzerinde yürüdükten sonra milli parkın debisi en yüksek alanına ulaşıyorsunuz. Belinize kadar gelen soğuk suyu geçtikten sonra da kanyonun su seviyesi daha düşük. Kanyonu baştan sona yürümek ancak profesyonel bir ekiple tavsiye ediliyor.”



Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri; şahıs 9, motosiklet 5, otomobil 10, minibüs 15, midibüs 15 ve otobüs ise 20 lira.







KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU, KASTAMONU, ARTVİN



Sonbaharın en popüler adresi: Yedigöller Milli Parkı / Bolu

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Bolu’nun 42 kilometre kuzeyinde, Zonguldak’ın ise güneyinde yer alan Yedigöller Milli Parkı, ülkemizin en çok bilinen milli parklarından biri. Alanda 1500 metre mesafede sıralanmış irili ufaklı yedi göl bulunuyor. Göller yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı. Platodaki göllerin en büyüğü Büyükgöl. Bu göl, Yedigöller’de canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık amaçlı kullanılmakta. Ülkemizde ilk alabalık üretme istasyonu 1969 yılında da burada kurulmuş.



Yedigöller oldukça zengin bitki örtüsü ve yaban hayatına sahip; başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, ıhlamur, titrek kavak, sarıçam, karaçam, köknar, fındık bunlardan bazıları. Bölgede ayı, domuz, kurt, tilki, sancar, sincap, geyik, karaca, tavşan, yabani ördek, yabani güvercin ve keklik gibi yaşamını sürdüren yaban hayatı türleri de yer alıyor.

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Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, sessiz ve sakin ortamı, muhteşem manzarası, doğa yürüyüşü yapmaya elverişli arazi yapısı, şelaleleri, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ve sportif olta balıkçılığı gibi rekreasyonel faaliyetler açısından Yedigöller, ideal bir ortama sahip diyor.



“Milli Park içerisindeki ‘Kapankaya Manzara Seyir Yeri’ne çıkarak gölleri ve manzarayı seyredebileceğiniz gibi geyik üretme istasyonu, anıt ağaç, dilek çeşmesi, gülen kayalar da ziyaret edebileceğiniz yerler arasında bulunuyor.”



Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri; şahıs tam 8, otomobil 24, bisiklet 8, motosiklet 16 ve minibüs 72 lira olarak belirlenmiş.









Sadece kış değil, sonbaharda da güzel: Ilgaz Dağı Milli Parkı / Kastamonu - Çankırı

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Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Ilgaz Dağı, sadece kışın değil sonbaharda da faaliyetler açısından ziyaret edilebilir özelliklere sahip. Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu ve Çankırı il sınırları içinde kalan milli park, bin 118 hektar alana sahip. Milli park alanı, Kastamonu’ya 45, Çankırı’ya 80, Ankara’ya ise 200 kilometre mesafede bulunuyor.



Göknar ve sarıçam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlarında doğa yürüyüşü, doğa fotoğrafçılığı gibi aktiviteler için uygun alanlar sizleri bekliyor. Ayrıca Baldıran Vadisi ve Karasu Deresi üzerinde alabalık üretme istasyonları ve avlanma göletleri mevcut.

Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, milli park kış sporları için de tercih edilen bir bölge olması nedeniyle konaklama açısından oldukça avantajlı diyor.







“Ziyaretçilerin yeme–içme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılayabileceği otellerin yanı sıra rezervasyon yaptırmak suretiyle kamu kuruluşlarına ait misafirhanelerden de faydalanabilirsiniz."

Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri; şahıs 7, otomobil 21, bisiklet 7, motosiklet 14 ve minibüs 63 lira olarak belirlenmiş.









Avrupa’nın en zengin alanlarından: Küre Dağları Milli Parkı / Kastamonu

Batı Karadeniz Bölgesi’nin Kastamonu il sınırları içinde Pınarbaşı ilçesine 10 kilometre mesafede yer alıyor. Milli park, jeolojik yapısı ve yağışların etkisiyle ortaya çıkan derin kanyonlar, boğazlar, mağaralar, şelaleler ve düdenler açısından Türkiye’nin ve Avrupa’nın en zengin alanlarından birisi olarak kabul ediliyor. Küre dağları Milli Parkı’na Kastamonu’nun Cide, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerinden ve Bartın’ın Kurucaşile, Arıt ve Ulus ilçelerinden ulaşabilirsiniz.

Milli Park içinde çok sayıda düzenlenmiş tur güzergâhlarını takip ederek parkın onlarca kaynak değerine ulaşıp, gezip görmek mümkün. 858 metre uzunluğunda içinde şapel, lahit ve mezar yerleri gibi tarihi kalıntıların yer aldığı Ilgarini Mağarası, Ejder Mağarası, buzdan sarkıtlara ev sahipliği yapan Buzluk Mağarası görülecek yerlerden bazıları…

Seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, Yaklaşık 10 kilometre uzunluğu ve 1120 metreye varan derinliğiyle etkileyici bir güzelliğe sahip Valla Kanyonu, Ilıca, Ulukaya gibi görkemli şelaleleri görmeden sakın dönmeyin diyor.

Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri; şahıs tam 7, otomobil 15, bisiklet 7, motosiklet 14 ve minibüs 63 lira.









Küçük Kafkasya: Kaçkar Dağları Milli Parkı / Artvin

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde yer alan milli park, 52 bin 970 hektar büyüklüğünde olup ilçeye 16 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. Yaklaşık 4 bin metre yüksekliğiyle batısında Fırtına Deresi, kuzeyinde ve doğusunda Hemşin Deresi ile çevrelenmiş ‘Küçük Kafkasya’ olarak adlandırılan Kaçkar Dağları, yarı tropikal ormanları, derin vadileri, yüksek dağ çayırları ve buzul göllerinden oluşan muhteşem doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kaçkar Dağları içerdiği flora, fauna ve ender ekosistemlerden dolayı dünyanın korunması öncelikli 100 bölgesinden biri olarak seçilmiş. 54’ü endemik olmak üzere 756 bitki türü tespit edilen milli park, kızılağaç, kestane, Doğu Ladini, Doğu Kayını türleriyle dolu ormanlara sahip. Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, Kaçkar Dağları dağcıları, turistleri ve bilim çevrelerini cezbediyor diyor ve ekliyor:



“Dağcılık, doğa yürüyüşü, yaban hayatı ve doğa fotoğrafçılığı, kuş ve yaban hayatı gözlemi yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları… Fırtına Vadisi, Hemşin Deresi, Zilkale Harabeleri, Palovit, Gelintülü şelaleleri gezip görülecek yerlerin başında geliyor.”



Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri; şahıs tam 5, otomobil 15, bisiklet 5, motosiklet 10 ve minibüs 45, otobüs ise 150 lira.









Endemik bitki açısından oldukça zengin: Karagöl Sahara Milli Parkı / Artvin

Artvin ili Şavşat ilçesi sınırları içinde yer alan milli park 3 bin 251 hektar alana sahip. Milli park Karagöl ve Sahara olarak ikiye ayrılmakta… Sahara bölümü, Şavşat Ardahan karayolu üzerinde, Karagöl bölümü ise Şavşat ilçesinin 25 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Her iki bölüm de iğne yapraklı orman ekosistemine sahip olup, hem hayvan popülasyonu hem de endemik bitki açısından oldukça zengin bir potansiyeli barındırıyor.

Özellikle Karagöl, bir heyelan gölü olarak etrafını saran ladin ve sarıçam ormanıyla dört mevsim kartpostallık muhteşem bir görüntü sunuyor ziyaretçilerine. Sonbahar aylarında uzak ve yakın çevreden gelen insanlar için rekreasyon alanı olarak kullanıma açılmış. Karagöl etrafında ve ormanlık alana doğru açılan patika yollarda bisiklet sürebilir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Gölde kayıkla gezinti ve doğayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirmek en güzel aktivitelerinizden olacak.



Seyahat yazarı Erdoğan Gümüş Karagöl kesiminde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait bir kır gazinosunun olduğunu söylüyor.



Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri; şahıs tam 5, otomobil 15, bisiklet 5, motosiklet 10 ve minibüs 45 ve otobüs 150 lira.









AKDENİZ BÖLGESİ

ISPARTA, ANTALYA

Akdeniz'de milli park dendi mi ön plana çıkan şehir Antalya ve Isparta... Peki en güzelleri hangisi? Gezgin Özlem Köseoğlu, iki şehirden 5 milli parkı önerdi.



Akdeniz huzuru: Kovada Gölü Milli Parkı / Isparta

Bünyesinde bulunan yırtıcı hayvan mumya müzesi ve canlı türleri ile ilgi çeken Kovada Gölü Milli Parkı, bitki örtüsü çeşitliliği ve yaban hayat türleriyle oldukça revaçta bir milli park...



Gezgin Özlem Köseoğlu, çeşitli türde su kuşlarının bulunduğu gölde, kişi başı 25 lira verip tekne turu yapılabiliyor diyor. Köseoğlu ayrıca, yarım saatlik mesafede Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, bir saatlik mesafede olan Başpınar Tabiat Parkı ve Kızıldağ Milli Parkı gibi alternatif bölgelerde konaklamak yapılabildiğinin altını çiziyor.



Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri; şahıs 8, bisiklet 8, motosiklet ve ATV, 16 , otomobil ve kamyonet, 24, minibüs 72, midibüs 120 ve otobüs 240 lira.









Harika manzaralar: Beydağları Sahil Milli Parkı / Antalya

Turizmin gözbebeği Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Beydağları Sahil Milli Parkı, Tahtalı’da yamaç paraşütü, dağcılık, kaya tırmanışı, olta balıkçılığı, deniz sporları, piknik ve Beydağları’nda bulunan Likya Yolu’nda doğa yürüyüşü gibi pek çok aktiviteye olanak sağlıyor.



Gezgin Özlem Köseoğlu, yemyeşil bir doğada, milli parkta bulunan tesislerden faydalanarak Tahtalı Dağı’nda bulunan teleferik ve turkuaz rengi ile büyüleyen Göynük Kanyonu ile muhteşem manzaralara şahitlik etmek mümkün diyor.



“Milli park bünyesinde, çadır ya da karavan için kamp alanı olsa da faaliyette bulunmadığından dolayı doğa meraklıları için Çıralı tarafında özel kamp alanları yer alıyor.”



Milli Park’a 2021 yılı giriş ücretleri şahıs ve bisiklet 12, motosiklet ve ATV 24, otomobil 36, minibüs 108, midibüs 180 ve otobüs 360 lira.







Giriş ücreti bulunmuyor: Köprülü Kanyon Milli Parkı / Antalya

Rafting sporunun en favori mekânı olan Köprüçay, macera severlerin baş tacı sayılmakta… Doğa harikası olan Köprülü Kanyon Milli Parkı’na giriş ücreti bulunmuyor. Milli park içerisinde restoranlar, tesisler ve ücretli kamp alanları mevcut.

Gezgin Özlem Köseoğlu, “Akdeniz Bölgesi’nin servi ormanı açısından en zengin bölgelerinden biri olan Köprülü Kanyon Milli Parkı, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor” diyor. Köseoğlu ayrıca Roma dönemine ait tarihi köprü ve yollara tanıklık etmek ise doğa ile tarihi bir arada bütünleştiren nadide güzelliklerden sayılıyor diye de ekliyor.





Yaban hayatı geliştirme sahası: Altınbeşik Mağarası Milli Parkı / Antalya

İbradi ilçesine bağlı olan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, üç katmandan oluşuyor ve bünyesinde yaklaşık 20 adet gölcük bulunuyor. Ülkemizin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük yer altı gölü unvanına sahip olan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, ziyaretçilerine tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor.



Gezgin Özlem Köseoğlu, milli parkta konaklama ya da kamp olanağının olmadığını söylüyor ve ekliyor:



“Yaban hayatı geliştirme sahası olduğu ve yaban keçilerinin geçiş yeri olduğu için kamp yapmak yasak. Ayrıca su durgunlaştığı için bırakın yüzmeyi ayak ile basılması bile yasaklanmış durumda. Suyun ve mağaranın baş döndüren güzelliği sayesinde her sene binlerce yerli ve yabancı turist, bu milli parkı keşfetmeye geliyor.”

Milli Park’a 2021 yılı giriş ücreti şahıs 7.5 lira.