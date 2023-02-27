Son madenciler de döndü... Bir parçamız burada kaldı

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için ilk gelenler onlar oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen madenciler, enkaz altında kalanları kurtarmak için depremin vurduğu illere dağıldı. Günlerce enkaz başında sabahladılar, bazen elleriyle bazen de yanlarından ayırmadıkları kazma kürekleriyle enkazları kazıyarak can kurtardılar. Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’a da ilk gelenlerden olan madenciler, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı. TSK helikopteriyle Adana’ya götürülen madenciler, buradan Zonguldak’a gitmek için yola çıktı. TSK helikopteriyle Adana İncirlik Üssü’ne inen Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı madencilere Hürriyet, eşlik etti.

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Hayatlarında ilk kez bindikleri helikopterde yorgunlukları yüzlerinden okunuyordu. Bazısı helikopterden son kez Hatay’a bakarken, bazısı ise oturduğu yerde uzaklara dalıp gidiyordu. Madenci Erdal Gümüş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Büyük bir felaket yaşadık, büyük yıkım. Her enkaza koşmaya, bir can kurtarmak için durmadan çalıştık. İlk geldiğimizde yanımıza yaklaşan bir kişi ablasının enkazda olduğunu söyleyip ‘Ancak siz kurtarırsınız’ diyerek bizi enkaza götürdü. Gittiğimizde ses geliyordu. Ellerimizle, yanımızdaki küçük kazma ve küreklerimizle enkazı kazdık. Karşılaştığımız manzara beklediğimizin de ötesindeydi. Vücudu tamamen kumun içindeydi, zor bir çalışma oldu. 5-6 saat bir çalışmanın ardından sağ salim çıkardık. Ailesine teslim ettik. Daha sonra takip ettik, sağlık durumunun da iyi olduğunu öğrenince daha çok sevindik.”

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Madenci Cemal Yalçın ise “Ülkemizin yaşadığı bu zor günde, bu felakette tabii ki burada olacaktık. Enkazlar çok kötüydü, çok büyük yıkım vardı. Enkazlarda çalışırken şunu gördüm, birçok binada sanki beton yerine toprak kullanılmış. Çok kötüydü. Görevimiz bitti, dönüyoruz. Ancak bir parçamızı da burada bıraktık. Çok üzgünüz, keşke herkesi kurtarabilseydik. Kurtardıklarımıza seviniyoruz ama ölenler de bizim canımız” dedi.

TTK’DAN 3 BİN 850 MADENCİ

TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu “deprem haberini alır almaz seferberlik ilan ettik, tüm arkadaşlarımızla anında harekete geçtik. TTK’ya bağlı çalışan 3 bin 850 arkadaşımızı, madencimizi deprem bölgesine sevk ettik. 2 bin 450 arkadaşımız Hatay’a geldi. Ekip olarak 350 vatandaşımızı enkaz altında çıkardık, buna sevindik. Ama çıkamayanlara çok üzüldük” dedi.